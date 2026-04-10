ಈ ರೀತಿ ಕನಸು ಬಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಲೇಬೇಡಿ..! ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂದಾಗೋದು ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತ 

Dreams Science : ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು ಅಥವಾ ದೇವತೆಗಳ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಕನಸುಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉನ್ನತಿ ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒದಗಿಬರುವ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ಲಭಿಸಬೇಕಾದ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸು ಕುಂಠಿತವಾಗಬಹುದು.
ಹಾಗೆಯೇ, ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಪ್ರಕೃತಿ, ಹರಿಯುವ ನದಿಗಳು ಅಥವಾ ಸುಂದರವಾದ ಜಲಪಾತಗಳನ್ನು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡರೆ ಅದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರಲಿರುವ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಶುಭ ಫಲಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನಸಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತವೆ.
ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಜನರು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಮರಣ ಹೊಂದಿದಂತೆ ಕಂಡು ಗಾಬರಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸ್ವಪ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಮರಣದ ಕನಸು ಕೆಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ, ಇದು ಜೀವನದ ಹಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಂತ್ಯ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಜೀವನದ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಕನಸನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರೆ ಬರಲಿರುವ ನೆಮ್ಮದಿ ದೂರವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಹಣ ಲಭಿಸಿದಂತೆ ಅಥವಾ ನಿಧಿ ಸಿಕ್ಕಂತೆ ಕನಸು ಬಿದ್ದರೆ ಅದು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತ. ಇದನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಏಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಇಂತಹ ವಿಶೇಷ ಕನಸುಗಳನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿರಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. (ಸೂಚನೆ: ಈ ಮೇಲಿನ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವುದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ)