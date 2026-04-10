  • ಈ ರೀತಿ ಕನಸು ಬಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಲೇಬೇಡಿ..! ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂದಾಗೋದು ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತ 

ಈ ರೀತಿ ಕನಸು ಬಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಲೇಬೇಡಿ..! ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂದಾಗೋದು ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತ 

Dreams signs : ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕನಸು ಬೀಳುವುದು ಸಹಜ. ಆ ಕನಸುಗಳು ಕೇವಲ ಭ್ರಮೆಗಳಲ್ಲ, ಅವು ಭವಿಷ್ಯದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು ಎಂದು ಸ್ವಪ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಕನಸುಗಳು ನಮಗೆ ಆನಂದ ನೀಡಿದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಆತಂಕವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರು ತಮಗೆ ಬಿದ್ದ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸ್ವಪ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Apr 10, 2026, 08:10 PM IST
    • ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕನಸು ಬೀಳುವುದು ಸಹಜ.
    • ಇವು ಭವಿಷ್ಯದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು ಎಂದು ಸ್ವಪ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಹೇಳುತ್ತದೆ.
    • ಸ್ವಪ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ..

EPFO auto transfer
EPFO ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು: ಇನ್ಮುಂದೆ ಪಿಎಫ್‌ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಲೆಯಬೇಕಿಲ್ಲ.. ಕ್ಲೈಮ್‌ ಮಾಡದಿದ್ರೂ ಖಾತೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಹಣ
Tim David net worth
RCB ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರ ಟಿಮ್‌ ಡೇವಿಡ್‌ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
Shukra Gochar
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ದಿನವೇ ಶುಕ್ರ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆ: 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ.. ಶುಕ್ರದೆಸೆಯಿಂದ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ
Akshaya Tritiya
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದೇ ಶುಭ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯೋದಯ.. ಗೋಲ್ಡನ್‌ ಟೈಮ್
ಈ ರೀತಿ ಕನಸು ಬಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಲೇಬೇಡಿ..! ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂದಾಗೋದು ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತ 

Dreams Science : ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು ಅಥವಾ ದೇವತೆಗಳ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಕನಸುಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉನ್ನತಿ ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒದಗಿಬರುವ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ಲಭಿಸಬೇಕಾದ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸು ಕುಂಠಿತವಾಗಬಹುದು. 

ಹಾಗೆಯೇ, ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಪ್ರಕೃತಿ, ಹರಿಯುವ ನದಿಗಳು ಅಥವಾ ಸುಂದರವಾದ ಜಲಪಾತಗಳನ್ನು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡರೆ ಅದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರಲಿರುವ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಶುಭ ಫಲಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನಸಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತವೆ.

ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಜನರು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಮರಣ ಹೊಂದಿದಂತೆ ಕಂಡು ಗಾಬರಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸ್ವಪ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಮರಣದ ಕನಸು ಕೆಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ, ಇದು ಜೀವನದ ಹಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಂತ್ಯ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಜೀವನದ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಕನಸನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರೆ ಬರಲಿರುವ ನೆಮ್ಮದಿ ದೂರವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.

ಹಣ ಲಭಿಸಿದಂತೆ ಅಥವಾ ನಿಧಿ ಸಿಕ್ಕಂತೆ ಕನಸು ಬಿದ್ದರೆ ಅದು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತ. ಇದನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಏಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಇಂತಹ ವಿಶೇಷ ಕನಸುಗಳನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿರಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. (ಸೂಚನೆ: ಈ ಮೇಲಿನ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವುದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ)

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

