  • ಮದುವೆ ನಂತರವೂ ನಿಮಗೆ ಬ್ಲೂಫಿಲಂ ನೋಡುವ ಚಟ ಇದ್ಯಾ: ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ..?

ಮದುವೆ ನಂತರವೂ ನಿಮಗೆ ಬ್ಲೂಫಿಲಂ ನೋಡುವ ಚಟ ಇದ್ಯಾ: ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ..?

ಅನೇಕರಿಗೆ ಮದುವೆಯ ನಂತರವೂ ನೀಲಿ ಚಿತ್ರ ಅಂದರೆ ಬ್ಲೂಫಿಲಂ ನೋಡುವ ಚಟ ಇರುತ್ತದೆ. ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ಬ್ಲೂಫಿಲಂ ನೋಡುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಅನುಕೂಲ ಹಾಗೂ ಅನಾನುಕೂಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮದುವೆಯ ನಂತರವೂ ಬ್ಲೂ ಫಿಲಂ ನೋಡುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಲಾಭಗಳು ಮತ್ತು ನಷ್ಟಗಳೇನು ಅನ್ನೋದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Nov 9, 2025, 07:58 PM IST
  • ಅನೇಕರಿಗೆ ಮದುವೆಯ ನಂತರವೂ ನೀಲಿ ಚಿತ್ರ ನೋಡುವ ಚಟ ಇರುತ್ತದೆ
  • ಬ್ಲೂ ಫಿಲಂ ನೋಡುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಲಾಭಗಳು ಮತ್ತು ನಷ್ಟಗಳೇನು?
  • ದಂಪತಿ ನಡುವಿನ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಜೀವನಕ್ಕೆ Se*x Satisfaction ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ

ಮದುವೆ ನಂತರವೂ ನಿಮಗೆ ಬ್ಲೂಫಿಲಂ ನೋಡುವ ಚಟ ಇದ್ಯಾ: ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ..?

Relationship Tips: ಲೈಂಗಿ*ಕ ಕ್ರಿಯೆ ದಂಪತಿ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ರಿಯೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ದಂಪತಿ ನಡುವಿನ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಜೀವನಕ್ಕೆ Se*x Satisfaction ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಲೈಂಗಿ*ಕ ತಜ್ನರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಟೆಕ್ನಾಲಾಜಿ ಬೆಳೆದಂತೆ Se*x ಅನ್ನ ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವೂ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು ನೂರಾರು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ನೀಲಿ ಚಿತ್ರಗಳು ಅಂದರೆ ಬ್ಲೂಫಿಲಂಗಳು ನೋಡಲು ಸಿಗುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಲೈಂಗಿ*ಕ ತೃಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಅವುಗಳನ್ನ ನೋಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವರು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸುಖದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಸಂತೋಷ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒತ್ತಡದ ಬದುಕು ಸಹ ನೀಲಿ ಚಿತ್ರ ನೋಡುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸುವ ದಿವ್ಯ ಔಷಧ! ಸೇವಿಸುವ ವಿಧಾನ ಹೀಗಿದ್ದರೇ ಸೊಂಟದ ಸುತ್ತಲಿನ ಕೊಬ್ಬು ಸಹ ಕರಗುವುದು..

ದಂಪತಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬ್ಲೂಫಿಲಂ ನೋಡಿದಾಗ ಇಬ್ಬರು ಆ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಲೈಂಗಿ*ಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯಿದ್ದು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಹೋದರೆ Se*X ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತೃಪ್ತಿ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡಬಹುದು. ಎಷ್ಟೋ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಲೈಂಗಿ*ಕ ಅತೃಪ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಂಪತಿಯಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿ*ಕ ತೃಪ್ತಿ ಅತೀ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಬ್ಲೂಫಿಲಂ ನೋಡುವಾಗ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೀಳೆರಿಮೆ ಮನೋಭಾವ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡದಿರುವುದೇ ಉತ್ತಮ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಕೀಳರಿಮೆ ಮೂಡಬಹುದು. ಇದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶ. ಕೆಲವರು ಬ್ಲೂಫಿಲಂ ನೋಡುತ್ತಾ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸುಖ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು Se*x ವಿಡಿಯೋಗಳು ನೈಜ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅತಿರಂಜಿತವಾಗಿರುವ ಅಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೋಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯ ಸುಖ ಹಾಳಾಗಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿಅಂಟಿ ಕುಳಿತ ಕೊಬ್ಬು ಕರಗಿಸುವ ಬ್ರಹ್ಮೌಷಧ ಈ ಮಸಾಲೆ! ನೀರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್‌ ಮಾಡಿ ಕುಡಿರಿ ಸಾಕು...

ಯಾರಿಗಾದರೂ ಲೈಂಗಿ*ಕ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೆ ಅಂತವರಿಗೆ ವೈದ್ಯರು Se*x ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೋಡುವುದೇ ಚಟವನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ಚಟವಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು...

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

