ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಗೆಯದೇ ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?..ಈ ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ತುತ್ತಾಗೊದು ಪಕ್ಕಾ!

New Clothes: ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಸಿಗುವ ಆನಂದವೇ ಬೇರೆ. ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ನಿಂದ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ.. ಆ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚುವಾಗ ಕಾಣುವ ಹೊಳಪು ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಾಸನೆಯ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ಹಲವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಖರೀದಿಸಿದ ಆ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿವೆಯೇ..? ಹಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯದೆ ನೇರವಾಗಿ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನಾವು ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಏಕೆ ತೊಳೆಯಬೇಕು..? ಅವುಗಳ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಬಟ್ಟೆ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೇಖನದ ಪ್ರಕಾರ, ಬಟ್ಟೆಗಳು ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ತಲುಪುವವರೆಗೆ ಹಲವು ಹಂತಗಳನ್ನು ದಾಟುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಬಟ್ಟೆಗಳು ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಸಾಗಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚನ್ನು ತಡೆಯಲು 'ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ರೆಸಿನ್ಗಳು' ನಂತಹ ಕಠಿಣ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಲು ಪಿಷ್ಟವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ಚರ್ಮದೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ತೀವ್ರವಾದ ತುರಿಕೆ ಮತ್ತು 'ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡರ್ಮಟೈಟಿಸ್' ನಂತಹ ಅಲರ್ಜಿಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚರ್ಮ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ತೊಳೆಯುವುದರಿಂದ ಈ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಪರಿಣಾಮವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಅದೃಶ್ಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ನಾವು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು, ಅನೇಕ ಜನರು ಆ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರಬಹುದು. ಅವರ ಬೆವರು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ವೈರಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಸಹ ಆ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಕೆಲವು ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಹೊಸ, ತೊಳೆಯದ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬದುಕಬಲ್ಲವು. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಚರ್ಮರೋಗಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಧರಿಸಿದರೆ, ನಾವು ಆ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು.
ಬಣ್ಣಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜೀನ್ಸ್, ರೇಷ್ಮೆ ಮತ್ತು ಗಾಢ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಾವು ಇವುಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯದೆ ಧರಿಸಿದರೆ, ಬಣ್ಣವು ನಮ್ಮ ದೇಹ, ಸೋಫಾಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ದುಬಾರಿ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಬಣ್ಣಗಳು ಚರ್ಮದ ರಂಧ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಚರ್ಮವನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಲರ್ಜಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಮೊದಲ ತೊಳೆಯುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಣ್ಣವು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಯು ಮೃದುವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ.
ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ದಾರಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಎಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.ಒಮ್ಮೆ ತೊಳೆದ ನಂತರ, ದಾರಗಳಲ್ಲಿನ ಒತ್ತಡ ಸಡಿಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬಟ್ಟೆಗಳು ತಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಕಾರವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಮೊದಲ ತೊಳೆಯುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಗ್ಗುತ್ತವೆ ತೊಳೆದ ನಂತರವೇ ಅವು ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.
