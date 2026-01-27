English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಅಧಿಕಗೊಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ.. ನಿತ್ಯ ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೃದಯ ಫುಲ್‌ ಸೇಫ್‌!

ದೇಹವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ರೆಸ್ಟ್‌ ಅನ್ನೋದೆ ಇರಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ  

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 27, 2026, 07:24 PM IST
  • ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು
  • ಯೋಗಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಧ ವಿಧವಾದ ಆಸನಗಳಿವೆ
  • ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲು ಈ ಆಸನಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ

ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಅಧಿಕಗೊಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ.. ನಿತ್ಯ ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೃದಯ ಫುಲ್‌ ಸೇಫ್‌!

ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅನ್ನೋದೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ದೇಹದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಬೇಕು. ಹೃದಯದ ಅಪಧಮನಿಗಳು ಮತ್ತು ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಮೂಲಕ ದೇಹದಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಆಮ್ಲಜನಕ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ರವಾನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು ಎಂದರೆ ನೀವು ಈ ಯೋಗಾಸನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. 

ಯೋಗಾಸನಗಳಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆಸನ ಎಂದರೆ ಅದು ಸರ್ವಾಂಗಾಸನ. ಇಡೀ ದೇಹವನ್ನು ಭುಜದ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆತ್ತುವುದಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲುವುದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮೆದುಳಿಗೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿ ಕಾರ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.   

ಉಷ್ಟ್ರಾಸನ ಎಂದರೆ ಒಂಟೆಯ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ದೇಹವನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಭಾಗಿಸುವುದು ಆಗಿದೆ. ಉಷ್ಟ್ರಾಸನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ ನಮ್ಯತೆ, ಭುಜಗಳ ಬಲ, ಎದೆಯ ಭಾಗ ಅರಳಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಬೆನ್ನು ನೋವು ಇದ್ದರೇ ಈ ಆಸನದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸಿ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಎಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಪಡಿಚಲನೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಅಧೋಮುಖ ಸ್ವನಾಸನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತಲೆಗೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಸುಧಾರಣೆ ಆಗುವುದಲ್ಲದೇ, ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಆಸನ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಾಸ ಇದ್ದರೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೋರಲಾಗಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡು ಕೈ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ದೇಹವನ್ನು ಮೇಲೆಕ್ಕೆ ಎತ್ತುವುದರಿಂದ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆ ಹಿಗ್ಗುತ್ತದೆ. ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತವೆ.      

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಸೂಪರ್‌ಫುಡ್‌ ತಿಂದ್ರೆ ವಯಸ್ಸು ಆದರೂ ಆಗದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತೀರಿ.. ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ!

ತ್ರಿಕೋನಾಸನ ಎನ್ನುವುದು ಇಡೀ ದೇಹವನ್ನು ತ್ರಿಕೋನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು. ಇದನ್ನು ತ್ರಿಕೋನ ಭಂಗಿ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಮನಸ್ಸು ಹಾಗೂ ದೇಹವನ್ನು ಸಮತೋಲನವಾಗಿ ಇಡಬೇಕು ಎಂದರೆ ಈ ಆಸನದ ಮೊರೆ ಹೋಗಬೇಕು. ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ರಕ್ತ ಸರಾಗವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಉಸಿರಾಟ ದೀರ್ಘವಾಗುತ್ತೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿಗಿಂತ ಕಪ್ಪು ಅಕ್ಕಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಗೊತ್ತಾ.. ಈ ಆಂಶಗಳು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ವೈಟ್‌ ರೈಸ್‌ ನೀವು ತಿನ್ನುವುದೇ ಇಲ್ಲ!

