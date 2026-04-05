ನೀವು Gym ಗೆ ಹೋಗದೇ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.. ಆದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಪಾಲಿಸಿ..!

World Health Day 2026 Weight Loss Tips: ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದರೂ ಸಮಯ ಇಲ್ವಾ?. ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೂಪರ್ ಆಗಿರೋ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಏನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತೂಕವನ್ನು ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದರಂತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ದೇಹ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ಅನೇಕ ಸರಳ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗದೇ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸರಳ ಸೂತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಪುಷ್-ಅಪ್ ಮಾಡುವುದು: ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಸರಳ ವ್ಯಾಯಾಮ ಎಂದರೆ ಅದು ಪುಷ್-ಅಪ್. ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತೋಳುಗಳು, ಎದೆ ಮತ್ತು ಭುಜಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಸ್ಕ್ವಾಟ್ಸ್: ಕಾಲಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರೆ ಸ್ಕ್ವಾಟ್ಸ್ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಈ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಸೊಂಟದ ಭಾಗ, ತೊಡೆ ಭಾಗ ಸೇರಿ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಟೋನ್ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾಲುಗಳ ನಮ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್: ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವ್ಯಾಯಾಮವಾಗಿದೆ. ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಬರ್ಪೀಸ್: ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುವ ವ್ಯಾಯಾಮ ಎಂದರೆ ಬರ್ಪೀಸ್. ನೀವು ಈ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಹವು ಚಾಲನೆಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಬರ್ಪೀಸ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕರಗಲು ಈ ವ್ಯಾಯಾಮವು ಬೇಕು.
ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್: ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಹೃದಯ ಬಡಿತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರಳ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.
ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ, ಈ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ
ವಾರ್ಮ್-ಅಪ್; ವ್ಯಾಯಾಮ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು 5 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ವಾರ್ಮ್-ಅಪ್ ಮಾಡುವುದು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ವಾರದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 4 ಅಥವಾ 5 ದಿನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
ಆಹಾರ; ಆಹಾರವು ವ್ಯಾಯಾಮದಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವಾಗ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಭರಿತ ಆಹಾರ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದು. ವಾರದಲ್ಲಿ 4 ರಿಂದ 5 ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು..ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
