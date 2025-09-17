ರಾತ್ರಿ ನೀವು ಮಾಡುವ ಈ 3 ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ, ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಡಿಸುತ್ತವೆ! ತಕ್ಷಣವೇ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ

Health tips : ನಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿಯ ನಿದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ. ಇಡೀ ದಿನದ ಆತುರ ಮತ್ತು ಆಯಾಸದ ನಂತರ, ದೇಹವು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಇದರಿಂದ ಮರುದಿನ ನಾವು ದಿನವನ್ನು ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಜನರು ನಿದ್ರೆಯ ನಂತರ ಎಚ್ಚರವಾದ ನಂತರವೂ ದಣಿದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಆಯಾಸ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ರಾತ್ರಿಯ 3 ಕೊಳಕು ಅಭ್ಯಾಸಗಳು.
ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ 3 ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ಅದು ದೇಹ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಯಾವುವು ಮತ್ತು ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು..? ಬನ್ನಿ ತಿಳಿಯೋಣ..
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಮಲಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಲೇ ಗಂಟೆಗಳು ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಜನರು ನಿದ್ರಿಸುವವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಫೋನ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ಫೋನ್ ಅನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಅವರು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನಿಂದ ಹೊರಸೂಸುವ ನೀಲಿ ಬೆಳಕು ನಿದ್ರೆಯ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮೆಲಟೋನಿನ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೆದುಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಲಗುವ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಮೊದಲು ಫೋನ್ ಬಳಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರವಾದ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದು ಗ್ಯಾಸ್, ಆಮ್ಲೀಯತೆ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವನ್ನು ಸಹ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ತಡರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವುದು ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ನಿದ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಬೇಗನೆ ತಿನ್ನಿರಿ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಆಹಾರವು ಮಲಗುವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಜೀರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನೀವು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಮೆದುಳಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ತಡರಾತ್ರಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುವುದು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಒತ್ತಡ, ಕಿರಿಕಿರಿ, ಮರುದಿನ ಗಮನ ಕೊರತೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಗದಿತ ಮಲಗುವ ಸಮಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ 7 ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.