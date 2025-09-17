English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ರಾತ್ರಿ ನೀವು ಮಾಡುವ ಈ 3 ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ, ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಡಿಸುತ್ತವೆ! ತಕ್ಷಣವೇ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ

Night health tips : ತಿಳಿದೋ ತಿಳಿಯದೆಯೋ ಜನರು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ನಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಇಂದೇ.. ತಕ್ಷಣವೇ ತ್ಯಜಿಸಬೇಕಾದ 3 ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಯಾವುವು ಬನ್ನಿ ತಿಳಿಯೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Sep 17, 2025, 09:45 PM IST
    • ತಿಳಿದೋ ತಿಳಿಯದೆಯೋ ಜನರು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
    • ದಿನದ ಆತುರ ಮತ್ತು ಆಯಾಸದ ನಂತರ, ದೇಹವು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯ.
    • ಅನೇಕ ಜನರು ನಿದ್ರೆಯ ನಂತರ ಎಚ್ಚರವಾದ ನಂತರವೂ ದಣಿದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಆಯಾಸ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.

Health tips : ನಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿಯ ನಿದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ. ಇಡೀ ದಿನದ ಆತುರ ಮತ್ತು ಆಯಾಸದ ನಂತರ, ದೇಹವು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಇದರಿಂದ ಮರುದಿನ ನಾವು ದಿನವನ್ನು ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಜನರು ನಿದ್ರೆಯ ನಂತರ ಎಚ್ಚರವಾದ ನಂತರವೂ ದಣಿದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಆಯಾಸ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ರಾತ್ರಿಯ 3 ಕೊಳಕು ಅಭ್ಯಾಸಗಳು.

ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ 3 ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ಅದು ದೇಹ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಯಾವುವು ಮತ್ತು ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು..? ಬನ್ನಿ ತಿಳಿಯೋಣ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಇದು ನೀರಲ್ಲ, ಅಮೃತ.. ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೋಟ ಇದನ್ನ ಕುಡಿದ್ರೆ, 300 ರೋಗಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು..!

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಮಲಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಲೇ ಗಂಟೆಗಳು ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಜನರು ನಿದ್ರಿಸುವವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಫೋನ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ಫೋನ್ ಅನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಅವರು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ನಿಂದ ಹೊರಸೂಸುವ ನೀಲಿ ಬೆಳಕು ನಿದ್ರೆಯ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮೆಲಟೋನಿನ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೆದುಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಲಗುವ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಮೊದಲು ಫೋನ್ ಬಳಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು.

ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರವಾದ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದು ಗ್ಯಾಸ್, ಆಮ್ಲೀಯತೆ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವನ್ನು ಸಹ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ತಡರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವುದು ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ನಿದ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಬೇಗನೆ ತಿನ್ನಿರಿ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಆಹಾರವು ಮಲಗುವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಜೀರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕಠಿಣ ಹಳದಿ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಗಾಗುತ್ತವೆ.. ಜಸ್ಟ್‌ ಈ 5 ಸುಲಭ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.!

ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನೀವು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಮೆದುಳಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ತಡರಾತ್ರಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುವುದು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಒತ್ತಡ, ಕಿರಿಕಿರಿ, ಮರುದಿನ ಗಮನ ಕೊರತೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಗದಿತ ಮಲಗುವ ಸಮಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ 7 ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. 

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

healthgood nightNight Time Bad Habitsbad habits of nightbad night habits

