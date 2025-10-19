ದೀಪಾವಳಿಯ ಗದ್ದಲದಲ್ಲಿ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಮಾಡಬೇಡಿ..!

ಹಬ್ಬಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ, ಆಕರ್ಷಕ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು, ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯ ಮಾರಾಟಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಇವೆ. ಇವು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ.ಈ ಹಬ್ಬದ ದಟ್ಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಹಣವನ್ನು ಕದಿಯಲು ಸ್ಕ್ಯಾಮರ್ಗಳು ಇದರ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಇಲ್ಲಿಯೇ. UPI ಪಾವತಿ, ಭಾರತ್ ಬಿಲ್ ಪೇ, ರುಪೇ ಕಾರ್ಡ್, FASTag ಮತ್ತು ಇತರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾವತಿ ನಿಗಮ (NPCI), ನಿಮ್ಮ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಕೆಲವು ಭದ್ರತಾ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ: ನಿಮಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ತಲೆನೋವು ಬರುತ್ತಿದೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಈಗಲೇ ಪಾಲಿಸಿ..!
ಅಧಿಕೃತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಮತ್ತು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ.
ವಂಚಕರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪಾವತಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕದಿಯಲು ಹೋಲುವ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಾರೆ,ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ವೆಬ್ ವಿಳಾಸವನ್ನು ನೀವೇ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಸಿ. ಪ್ರಚಾರದ ಇಮೇಲ್ಗಳು, SMS ಅಥವಾ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ಸಂದೇಶಗಳಿಂದ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಅಪರಿಚಿತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು.
ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ:
ಕೆಲವು ವಂಚನೆಗಳು ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಭದ್ರತಾ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಸೈಟ್ನ ಹೊರಗಿನ ಬಾಹ್ಯ UPI ಐಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಲಿಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಅಧಿಕೃತ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಪುಟದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ಮಾರಾಟಗಾರರ ವಿವರಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ.
ಉಚಿತ ವೋಚರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ:
ಬಹುಮಾನಗಳು, ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಥವಾ ಹಬ್ಬದ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸಂದೇಶಗಳು OTP ಗಳು, ಖಾತೆ ವಿವರಗಳು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಶುಲ್ಕಗಳು ಕೇಳಬಹುದು. ನಿಜವಾದ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಮುಂಗಡ ಪಾವತಿಗಳು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೊದಲು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಲಂಚ ಕೊಟ್ಟಳಾ ಈ ಚೆಲುವೆ..!? ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆಯಲು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಾ
ಕೆಲವು ಸಂದೇಶಗಳು ಪಾವತಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ನಂತರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು OTP ಗಳನ್ನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತವೆ. OTP ಗಳು ಬಳಕೆದಾರರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ವಹಿವಾಟನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅಥವಾ ಪಾವತಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕರೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಂದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ.
ಆಫರ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಕ್ಯಾಮರ್ಗಳು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಹೆದರಿಸುವ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಆತುರದ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.