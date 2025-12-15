ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೆಡುವಾಗ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ.. !

ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳು ಇದ್ದರೆ ಅದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ಪೂಜೆಗೆ ಅರ್ಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.ಅಂತಹ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೊದಲನೆಯದು.ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಆದರೆ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೆಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಈ ಸಸ್ಯವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ಗಿಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಗಿಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಆಳವಾಗಿದೆ.ಇದು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೆಡುವುದರಿಂದ ಹಣದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೆಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ, ಅನೇಕ ಜನರು ಈಗ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದ್ದರೆ, ಅದು ಒಣಗದಂತೆ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಣಗುವುದು ಅಶುಭ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ.ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.ಒಂದು ವೇಳೆ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಣಗಿದರೆ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೊಸ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೆಡಿ. ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ಎಲೆಗಳು ಒಣಗಿದರೆ, ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ.
ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಎಂದಿಗೂ ನೆಡಬಾರದು.ಇದನ್ನು ಟೆರೇಸ್ ಅಥವಾ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ನೆಡಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲಿನ ಹೊರಗೆ ಇಡಬಾರದು.ಇದು ಮನೆಗೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತರುವುದಿಲ್ಲ.ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಒಳಾಂಗಣ ಸಸ್ಯವಾಗಿ ನೆಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ನಿಮ್ಮ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಡಿ.ಅಲ್ಲದೆ, ಅದನ್ನು ಯಾರಿಂದಲೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನರ್ಸರಿಯಿಂದ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಖರೀದಿಸಿ ನೆಡುವುದು ಶುಭ.ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಬಳ್ಳಿ ಬೀಳದಂತೆ ನೀವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.