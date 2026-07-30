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ಪ್ರಾಣ ಹೋದರು ಸರಿಯೇ.. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಜೊತೆ ಶೇರ್‌ ಮಾಡಬೇಡಿ!

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೆರಳಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ವಾದ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. 

Written ByBhimappa
Published: Jul 30, 2026, 08:31 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 08:31 PM IST
ಪ್ರಾಣ ಹೋದರು ಸರಿಯೇ.. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಜೊತೆ ಶೇರ್‌ ಮಾಡಬೇಡಿ!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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