/ಪ್ರಾಣ ಹೋದರು ಸರಿಯೇ.. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಜೊತೆ ಶೇರ್‌ ಮಾಡಬೇಡಿ!

Relationship tips Kannad: ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸದ ಅಡಿಪಾಯದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ತಪ್ಪು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಅತಿಯಾದ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಅಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಕೋಪವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಂಬಂಧವು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಯೋಚಿಸಬೇಕಾದ 5 ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳು.
ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲು ಬಿಡಬೇಡಿ: ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೆರಳಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ವಾದ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕೋಪ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಪದೇ ಪದೇ ಉದ್ಭವಿಸಿದರೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಆದರೆ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ವಾದ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮವಲ್ಲ.
ಹಿಂದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇರಲಿ: ಹಿಂದಿನ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾವನೆಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೋಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅಭದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಇತರರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ರಹಸ್ಯಗಳು: ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇತರರ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದರಿಂದ ಅವರ ಮೇಲಿನ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು: ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೋಪದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವರ ನಡುವೆ ಶಾಶ್ವತ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳು: ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರಗಳು ಅಥವಾ ವಾಸಿಸುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆರಾಮದಾಯಕವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇವುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.