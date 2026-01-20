Dragon Fruit: ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Dragon fruit:  ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ಗಾರ್ಡನ್‌ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ..ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲೇ ಮಿನಿ ಹಣ್ಣಿನ ತೋಟವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು ಅದೇಗೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ..  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Jan 20, 2026, 03:17 PM IST
Dragon fruit:  ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಲೆ ಭಯಾನಕವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದರೂ, ಬೆಲೆಯಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಇಡುತ್ತೇವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಸುಂದರವಾದ ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಈ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಕುಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗವಿದ್ದರೂ, ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕನಿಯನ್ನು ಸಣ್ಣ ಹಣ್ಣಿನ ತೋಟವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ.

ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವವರಿಗೆ ಬೀಜಗಳಿಗಿಂತ ಕಾಂಡದ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಮೂಲಕ ಬೆಳೆಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಸ್ಯವು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 10-12 ಇಂಚು ಗಾತ್ರದ ತಾಯಿ ಸಸ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯಕರ, ಹಣ್ಣು ಬಿಡುವ ಕಾಂಡವನ್ನು ನರ್ಸರಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಯಾರೊಬ್ಬರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಕತ್ತರಿಸಿದ ತುಂಡನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು, ಆದರೆ ತುದಿ ಒಣಗುವವರೆಗೆ 2-3 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಬೇಕು. ಇದು ನೆಟ್ಟ ನಂತರ ಕಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಳೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಸರಿಯಾದ ಮಡಕೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಹಣ್ಣಿನ ಬೇರುಗಳು ತುಂಬಾ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆಳವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸಸ್ಯವು ಎತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದರಿಂದ, ಸಣ್ಣ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಕನಿಷ್ಠ 18 ರಿಂದ 24 ಇಂಚು ಅಗಲ ಮತ್ತು ಆಳವಿರುವ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮಡಕೆ ಭಾರವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ಸಸ್ಯವು ಬೆಳೆದಂತೆ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ.ಮಣ್ಣಿನ ಮಿಶ್ರಣ ಈ ಸಸ್ಯವು ನೀರಿನ ನಿಶ್ಚಲತೆಯನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಬೇರುಗಳು ಕೊಳೆಯುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀರು ಸುರಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಬರಿದಾಗುವಂತೆ ಮಣ್ಣು ಸಡಿಲವಾಗಿರಬೇಕು. ಎರಡು ಭಾಗ ತೋಟದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಒಂದು ಭಾಗ ಮರಳು ಅಥವಾ ಪರ್ಲೈಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಭಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಳೆತ ಗೊಬ್ಬರ ಅಥವಾ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಹಿಡಿ ಕೊಕೊಪೀಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣವು ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯು ಬೇರುಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಗಿಡಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್. ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳ ತೂಕವನ್ನು ಹೊರಲು ಬಲವಾದ ಆಧಾರ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡುವಾಗ, ಸುಮಾರು 4-5 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕುಂಡದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಕೋಲು ಅಥವಾ ಪಿವಿಸಿ ಪೈಪ್ ಅನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ಗಿಡ ಬೆಳೆದಂತೆ, ಅದನ್ನು ಹಗ್ಗದಿಂದ ಕೋಲಿಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಳೆಯಬೇಕು.
ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಹಣ್ಣಿನ ಹೂವು ಅರಳಲು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಅಥವಾ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 6 ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೀಳುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಡಕೆಯನ್ನು ಇರಿಸಿ. ಕಪ್ಪು ಸಸ್ಯಗಳು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲವು, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನೆಟ್ಟ ಸಸ್ಯಗಳು ಬೇಸಿಗೆಯ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆರಳು ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.ನೀರು ಹಾಕುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಈ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಲ್ಲುವುದು ಕೀಟಗಳಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅತಿಯಾದ ನೀರು ಹಾಕುವಿಕೆಯಿಂದ. ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲಿನ ಪದರವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಹಾಕಿ. ಶುಷ್ಕ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಳೆಗಾಲ ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ, ಶಿಲೀಂಧ್ರವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ನೀರನ್ನು ಬಹಳ ಮಿತವಾಗಿ ನೀಡಬೇಕು.

ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಸಮರುವಿಕೆ: ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮಧ್ಯದವರೆಗೆ, ಸಸ್ಯವು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಅಥವಾ ಕಳ್ಳಿ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಪ್ರತಿ 4-6 ವಾರಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನೀಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ, ಸಸ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಡಲು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಗಾಳಿಯ ಪ್ರಸರಣವನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲು ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಸಮರುವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಒಣ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲವಾದ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದರಿಂದ ಸಸ್ಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯು ಹಣ್ಣಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಬಳಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆ ಇದ್ದರೆ... ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಸಂಭವಿಸದಿರಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೂವುಗಳು ಅರಳಿದಾಗ, ಸಂಜೆ, ನೀವು ಪರಾಗವನ್ನು ಒಂದು ಹೂವಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಹೂವಿನಿಂದ ಸಣ್ಣ ಬ್ರಷ್‌ನಿಂದ ವರ್ಗಾಯಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಹಣ್ಣು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 30-40 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಹಣ್ಣು ಉತ್ತಮ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಒಣಗಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Dragon FruitDragon fruit plantGrow dragon fruitBalcony gardeningHomegrown dragon fruit

