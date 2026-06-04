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ಹೊಟ್ಟೆ ಸುತ್ತ ಇರೋ ಕೊಬ್ಬು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ವಾ.. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ನಿಮ್ಮ ಕಿಚನ್‌ನಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ!

ಉತ್ತಮ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ಎಂದರೆ ದೇಹವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಸುಡುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸುತ್ತ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Written ByBhimappa
Published: Jun 04, 2026, 12:41 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 12:41 PM IST
ಹೊಟ್ಟೆ ಸುತ್ತ ಇರೋ ಕೊಬ್ಬು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ವಾ.. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ನಿಮ್ಮ ಕಿಚನ್‌ನಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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