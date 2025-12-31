English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಮದ್ಯ ಕುಡಿದ ನಂತರ ಹಳೇ ಹುಡುಗಿ ನೆನಪಾಗೋದೇಕೆ? ಹಿಂದಿದೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಕಾರಣ

ಮದ್ಯ ಕುಡಿದ ನಂತರ ಹಳೇ ಹುಡುಗಿ ನೆನಪಾಗೋದೇಕೆ? ಹಿಂದಿದೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಕಾರಣ

Drunk Calling Psychology: ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿದ ನಂತರ ಅನೇಕರಿಗೆ ಹಳೆಯ ಪ್ರೀತಿ, ಮಾಜಿ ಗೆಳತಿ ಅಥವಾ ಮುರಿದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಏಕಾಏಕಿ ನೆನಪಾಗುತ್ತವೆ.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 31, 2025, 05:30 PM IST
  • ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕರೆಗಳು ಅಥವಾ ಮೆಸೇಜ್‌ಗಳು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಕಂಡರೂ, ಅವು ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಪರಿಣಾಮ.
  • ಮದ್ಯಪಾನವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಆತಂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ

Drinking Alcohol: ರಾತ್ರಿ ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿದ ನಂತರ ಜನರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಭಾವುಕರಾಗುವುದನ್ನು ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾರಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಳೆಯ ಪ್ರೀತಿಗಳು, ಮಾಜಿ ಗೆಳತಿಯರು ಅಥವಾ ಮುರಿದ ಸಂಬಂಧಗಳು ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವರು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಹಳೆಯ ಚಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಅಳುತ್ತಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಆದರೆ ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ, ಕರೆ ದಾಖಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಮೆಸೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ “ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆಯಾ?” ಎಂದು ವಿಷಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ “ಕುಡಿದು ಕರೆ ಮಾಡುವುದು” ಅಥವಾ “ಡ್ರಂಕ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್” ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಮೋಜಿನ ವಿಚಾರವಲ್ಲ, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನ ಪ್ರಿಫ್ರಂಟಲ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಎನ್ನುವ ಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಭಾಗ ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು, ಯೋಚಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮದ್ಯ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಧಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಮೆದುಳಿನ “ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್” ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಗಳು ಯಾವುದೇ ತಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೊರಬರುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಡೋಪಮೈನ್ ಎಂಬ ಸಂತೋಷದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಡೋಪಮೈನ್ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಮೊದಲಿಗೆ ಸಂತೋಷ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ “ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ” ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳು, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ನೋವಿನ ಭಾವನೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತವೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣ “ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮಯೋಪಿಯಾ”. ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿದಾಗ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಲೋಚನೆ ಕ್ಷಣಿಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ಈ ಕರೆ ಅಥವಾ ಮೆಸೇಜ್ ಸಮಸ್ಯೆ ತರಬಹುದು ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಕ್ಷಣದ ಭಾವನೆಯೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ಮದ್ಯಪಾನವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಆತಂಕವನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯುವವರು ಕೂಡ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಒಳಗಿನ ನೋವು, ಒಂಟಿತನ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಮದ್ಯ ಹೊಸ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಅದು ನಮ್ಮೊಳಗಿರುವ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊರತರುತ್ತದೆ.

ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಕೆಲ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ. ಕುಡಿಯುವ ಮೊದಲು ಫೋನ್ ಅನ್ನು ದೂರ ಇಡುವುದು, ಡೇಟಾ ಅಥವಾ ವೈಫೈ ಆಫ್ ಮಾಡುವುದು, ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುವುದು ಸಹ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.

ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕರೆಗಳು ಅಥವಾ ಮೆಸೇಜ್‌ಗಳು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಕಂಡರೂ, ಅವು ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಪರಿಣಾಮ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಲು ಮನಸ್ಸಾದಾಗ, ಅದು ನಿಜವಾದ ಭಾವನೆಯೇ ಅಥವಾ ಮದ್ಯದ ಪರಿಣಾಮವೇ ಎಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

