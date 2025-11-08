English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Lifestyle
  • ದ್ವಿ ದಶ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾರೀ ಅದೃಷ್ಟ, ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನ..!

ದ್ವಿ ದಶ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾರೀ ಅದೃಷ್ಟ, ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನ..!

ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಬಹುದು. ಹಂಸ ರಾಜ್ಯಯೋಗ, ನವಪಂಚಮ ರಾಜ್ಯಯೋಗ, ರುಚಕ್ ಮತ್ತು ವಿಪ್ರೀತ್ ರಾಜ್ಯಯೋಗಗಳು ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ, ಇದು ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಗಳ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. 

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Nov 8, 2025, 08:26 AM IST
  • ಮಂಗಳ-ಶುಕ್ರನ ದ್ವಿದ್ವಾದಶ ಯೋಗ ಅತ್ಯಂತ ಲಾಭದಾಯಕ.
  • ಧನು ರಾಶಿಯ ಜಾತಕರಿಗೂ ಮಂಗಳ-ಶುಕ್ರ ಯೋಗದಿಂದ ಭಾರೀ ಲಾಭ

Trending Photos

ಬುಧ- ಶುಕ್ರರಿಂದ ದಶಾಂಕ ಯೋಗ.. ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗುವ ಯೋಗ..
camera icon11
Dashanka Yoga
ಬುಧ- ಶುಕ್ರರಿಂದ ದಶಾಂಕ ಯೋಗ.. ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗುವ ಯೋಗ..
ಭಾರತದಿಂದ ಅಮೆರಿಕಾಕ್ಕೆ ಓದಲು ಹೋಗಿ ಹಾಲಿವುಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ತಾಯಿ...! ಈಗ ಆಕೆಯ ಮಗನೇ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದ ಮೇಯರ್..!
camera icon6
who is Zohran Mamdani
ಭಾರತದಿಂದ ಅಮೆರಿಕಾಕ್ಕೆ ಓದಲು ಹೋಗಿ ಹಾಲಿವುಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ತಾಯಿ...! ಈಗ ಆಕೆಯ ಮಗನೇ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದ ಮೇಯರ್..!
ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌! ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ವಿಶೇಷ ಊಟ, ಅದೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ
camera icon5
IRCTC
ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌! ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ವಿಶೇಷ ಊಟ, ಅದೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ
ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಮಂಗಳನ ಸಂಚಾರ: ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು!!
camera icon5
Mars Transit 2025
ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಮಂಗಳನ ಸಂಚಾರ: ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು!!
ದ್ವಿ ದಶ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾರೀ ಅದೃಷ್ಟ, ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನ..!

ದ್ವಿ ದ್ವಾದಶ ರಾಜ್ಯಯೋಗ 2025: ರಾಕ್ಷಸರ ಗುರು ಶುಕ್ರನು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ತನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ, ಇದು ೧೨ ರಾಶಿಗಳ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನವೆಂಬರ್ ೨ ರಂದು ಶುಕ್ರನು ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜ್ಯಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಶುಕ್ರನು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಶುಕ್ರನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜಕುಮಾರ ಮಂಗಳನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಮಂಗಳನೊಂದಿಗಿನ ಈ ಸಂಯೋಗವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಈ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.

Add Zee News as a Preferred Source

೧೮ ತಿಂಗಳ ನಂತರ, ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಗ್ರಹವಾದ ರಾಹುವು ಪ್ರಬಲ ರಾಜ್ಯಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ; ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸುವರ್ಣಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನು ಸಹ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾನೆ.

ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ನವೆಂಬರ್ ೧೦ ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ೯:೪೬ ಕ್ಕೆ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಪರಸ್ಪರ ೩೦ ಡಿಗ್ರಿ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅನೇಕ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಬಹುದಾದ ದ್ವಿ ದ್ವಾದಶ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.

ಮೇಷ ರಾಶಿ

ಈ ರಾಶಿಗೆ ಮಂಗಳ-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗವು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಮಂಗಳ ಎಂಟನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಯು ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಸಂಪತ್ತಿನ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಮಂಗಳನ ದೃಷ್ಟಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಆಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿರಬಹುದು.ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು.ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಾಧ್ಯ. ನೀವು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಗುರು ಸಂಚಾರ : ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ! ಸಾಲವೆಲ್ಲಾ ತೀರಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ನಿಮ್ಮದಾಗುವುದು

ಧನು ರಾಶಿ

ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನ ದ್ವಿದ್ವಾದಶ ಯೋಗವು ಧನು ರಾಶಿ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅವರು ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು, ಅದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರವು ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ

ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಈ ರಾಶಿಯ ಲಗ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ರುಚಕ್ ರಾಜ್ಯಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ದ್ವಿದ್ವಾದಶ ಯೋಗವು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿವಾದಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಬಹುದು. ನೀವು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಗಮನಾರ್ಹ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಸಹ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಅಥವಾ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸೂಚನೆ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಧೃಡಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

About the Author
Shukra Gochar 2025shukra gochar in tulaVenus Transit 2025venus transit in libra 2025Mangal Gochar 2025

Trending News