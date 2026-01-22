English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Lifestyle
  • ದುಬಾರಿ ಮೇಕಪ್‌ ಬೇಕಿಲ್ಲ.. ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಈ 4 ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಂದರ ಕೋಮಲ ತ್ವಚೆ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತೆ!

ದುಬಾರಿ ಮೇಕಪ್‌ ಬೇಕಿಲ್ಲ.. ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಈ 4 ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಂದರ ಕೋಮಲ ತ್ವಚೆ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತೆ!

Beauty Tips: ಸುಂದರ ಕಾಂತಿಯುತ ಆಕರ್ಷಕ ತ್ವಚೆ ಹೊಂದಬೇಕು ಎಂಬುದು ಪ್ರತಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮನದಾಸೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ದುಬಾರಿ ಸ್ಕಿನ್‌ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ಗಳೇ ಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು. ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸುಂದರ ತ್ವಚೆ ಹೊಂದಲು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಸಿಂಪಲ್‌ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Jan 22, 2026, 03:30 PM IST
  • ಮುಖದ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತರಾವರಿ ಸ್ಕಿನ್‌ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ.
  • ಆದರೆ, ದಿನ ಈ ನಾಲ್ಕು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಒಂದು ಪೈಸೆಯನ್ನೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡದೆ ಕಾಂತಿಯುತ ತ್ವಚೆ ಪಡೆಯಬಹುದು.

Trending Photos

ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ವಿಷವಿದ್ದಂತೆ ಆಮ್ಲಾ! ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ತಿನ್ಬೇಡಿ..
camera icon5
Amla Side Effects
ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ವಿಷವಿದ್ದಂತೆ ಆಮ್ಲಾ! ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ತಿನ್ಬೇಡಿ..
ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪತ್ನಿಯ ಎದೆಹಾಲನ್ನೇ ಕದ್ದು ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದನಂತೆ ಈ ನಟ! ಗಂಡನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಡತಿಯಿಂದಲೇ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ
camera icon6
ayushmann khurrana wife Tahira Kashyap was diagnosed with cancer
ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪತ್ನಿಯ ಎದೆಹಾಲನ್ನೇ ಕದ್ದು ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದನಂತೆ ಈ ನಟ! ಗಂಡನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಡತಿಯಿಂದಲೇ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ
IND vs NZ 1st T20I: ಹಲವು ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಅಭಿಶೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಸ್ಪೋಟಕ ಇನಿಂಗ್ಸ್..! ಈ ದಾಖಲೆಗಳೆಲ್ಲಾ ಉಡೀಸ್..!
camera icon6
ind vs nz 1st t20i
IND vs NZ 1st T20I: ಹಲವು ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಅಭಿಶೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಸ್ಪೋಟಕ ಇನಿಂಗ್ಸ್..! ಈ ದಾಖಲೆಗಳೆಲ್ಲಾ ಉಡೀಸ್..!
ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಕುಕ್ಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ ತಿಂದರೆ.. ಕಿಡ್ನಿ ಫೆಲ್ಯೂರ್‌ ಆಗುತ್ತದೆ.! ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ..
camera icon8
Cooking Tips
ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಕುಕ್ಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ ತಿಂದರೆ.. ಕಿಡ್ನಿ ಫೆಲ್ಯೂರ್‌ ಆಗುತ್ತದೆ.! ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ..
ದುಬಾರಿ ಮೇಕಪ್‌ ಬೇಕಿಲ್ಲ.. ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಈ 4 ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಂದರ ಕೋಮಲ ತ್ವಚೆ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತೆ!

Beauty Tips In Kannada: ಸುಂದರ ತ್ವಚೆಗಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇದು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಮಕ್ಕೂ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ವಿನಿಯೋಗಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವೂ ಬೇಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಈ ನಾಲ್ಕು ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಳಪು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ನ್ಯಾಚುರಲ್‌ ಆಗಿ ಮುಖದ ಕಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಜಸ್ಟ್‌ ಈ 4 ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ:
* ತಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಮುಖ ತೊಳೆಯುವುದು:
ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ತಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಮುಖ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಈ ವೇಳೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಆಧಾರಿತ ಫೇಸ್ ವಾಶ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಸೌಮ್ಯವಾದ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲೆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಇದರಿಂದ ಕಾಂತಿಯುತ ಸುಂದರ ತ್ವಚೆ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಬಲೂನ್‌ನಂತೆ ಊದಿರುವ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನೂ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸಲು ಈ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯಿರಿ

ಟೋನಿಂಗ್: 
ಫೇಸ್‌ ವಾಶ್‌ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಟೋನಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ರೋಸ್‌ ವಾಟರ್‌ ಬಳಸಬಹುದು. ಮುಖ ತೊಳೆದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ರೋಸ್‌ ವಾಟರ್‌ ಅನ್ವಯಿಸುವುದರಿಂದ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೈಡ್ರೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚರ್ಮದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಳಪನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. 

ಸೀರಮ್:‌ 
ಮುಖಕ್ಕೆ ಟೋನರ್‌ ಹಚ್ಚಿ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸೀರಮ್‌ ಲೇಪಿಸಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಟಮಿನ್‌ ಸಿ ಯುಕ್ತ ಸೀರಮ್‌ ಬಳಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಶುಷ್ಕತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಒಳಗಿನಿಂದ ಚರ್ಮವನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಮೇಣ ಚರ್ಮದ ಹೊಳಪು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ.. ಈ ಪುಟ್ಟ ಹಣ್ಣು ತಿಂದ್ರೆ ಬೇರಿನಿಂದಲೇ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ ಬಿಳಿಕೂದಲು!

ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್:
ಮುಖಕ್ಕೆ ಸೀರಮ್ ಹಚ್ಚಿ ಕೆಲ ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಹಚ್ಚಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿಸಿ, ಕಾಂತಿಯುತವಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. 

ನಿತ್ಯ ಈ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಕಿನ್‌ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಮುಖದ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಸನ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಚ್ಚಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಹಾನಿಕಾರಕ ಕಿರಣಗಳು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ಸನ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

About the Author

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ...Read More

skin careBeauty tipsGlowing Skinnatural skincaremorning skincare routine

Trending News