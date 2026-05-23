Cockroach: ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಅಥವಾ ಜಿರಳೆ ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾರ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಕೇವಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದರ ಹವಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇದೀಗ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೂ ಹಬ್ಬುತ್ತಿದೆ. ಕಾಕ್ರೋಚ್ಗಾಗಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಜಿರಳೆಗಳ ಕಾಟ ತೀವ್ರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಯಜಮಾನರು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ಹಾಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರೋ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮೂಲೆನೂ ನಂದೇ ಎಂದು ಓಡಾಡುವ ಜಿರಳೆಗಳನ್ನ ಓಡಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವ ಪರಿಹಾರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಜಿರಳೆಗಳು ಕೆಲವು ವಾಸನೆಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ವಾಸನೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳು ಉಸಿರಾಡಿದರೆ ಅವು ಉಸಿರಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಎಂದರೆ, ಪುದೀನಾ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಟೀ ಟ್ರೀ ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿವೆ. ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಹನಿ ಪುದೀನಾ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸ್ನಾನಗೃಹದ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಾಗಿಲುಗಳ ಬಳಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿದರೆ ಜಿರಳೆಗಳು ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಈ ಪುದೀನಾ ಉತ್ತಮವಾದ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಪಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿ ಓಡಿಸುತ್ತದೆ. ಟೀ ಟ್ರೀ ಎಣ್ಣೆ ಸೋಂಕು ನಿವಾರಕವಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಾಫಿ ಮೂಲಕ ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಓಡಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಫೀನ್ ಜಿರಳೆಗಳ ನರಮಂಡಲದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಲವಾದ ವಾಸನೆ ಇರುವ ಗಾಜಿನ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಫಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ. ಕಾಫಿಯ ವಾಸನೆ ತುಂಬಾ ಬಲವಾಗಿರಬೇಕು. ಬಾತ್ರೂಮ್ನ ಮೂಲೆಗಳಂತಹ ಜಿರಳೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಓಡಾಡುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರ್ ಅನ್ನು ಇರಿಸಿ. ಕಾಫಿಯ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತವಾಗಿ ಜಿರಳೆಗಳು ಜಾರ್ನ ಅಂಚಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ನಂತರ ಅವು ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಾಫಿಯ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಉಸಿರಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ನೀರಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಹೊರಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಲು ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಬಲವಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಆಗಿವೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಮಚ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಮಚ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸಣ್ಣ ತಟ್ಟೆಗಳು ಅಥವಾ ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಜಿರಳೆಗಳು ಓಡಾಡುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಸಕ್ಕರೆಯ ಸಿಹಿ ವಾಸನೆಯಿಂದಾಗಿ ಜಿರಳೆಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಸೋಡಾ ಜಿರಳೆಗಳ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಅದು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಆಮ್ಲಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅನಿಲ (ಗ್ಯಾಸ್)ವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಜಿರಳೆಗಳು ಅನಿಲವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಊದಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸಿ ಜೀವ ತೆಗೆಯುತ್ತದೆ.
ಜಿರಳೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಗೃಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಝೀರೋ ವ್ಯಾಟ್ ಬಲ್ಬ್ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಏಕೆಂದರೆ ಬೆಳಕು ಇದ್ದರೆ ಜಿರಳೆಗಳು ಹೊರಬರಲು ಹೆದರುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಹೊಸ ಶೂಗಳು ಮತ್ತು ಚೀಲಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ನೀವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಸಿಲಿಕಾ ಜೆಲ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಸ್ನಾನಗೃಹದ ಬಾಗಿಲುಗಳು, ಕಪಾಟುಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಂಕ್ಗಳ ಬಳಿ ಇಡಬೇಕು. ಒಳಚರಂಡಿ ಪೈಪ್ಗಳಿಗೆ ಜಿರಳೆ ಬಲೆಯ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದರಿಂದ ಜಿರಳೆಗಳು ಪೈಪ್ಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.
ಯಾವಾಗಲೇ ಆಗಲಿ ಬಾತ್ ರೂಮ್, ಕಿಚನ್ ರೂಮ್ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತೇವವಾಗಿರಬಾರದು. ನಲ್ಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೈಪ್ಗಳಿಂದ ನೀರು ಸೋರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿ. ಗೋಡೆಯ ಮೂಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಟೈಲ್ಸ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಬಿಳಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಪುಟ್ಟಿಯಿಂದ ತುಂಬಿಸಬೇಕು. ಒಳಚರಂಡಿ ಕೊಳವೆಗಳು ಹಾದುಹೋಗುವ ಗೋಡೆಯ ರಂಧ್ರಗಳ ಬಳಿ ಯಾವುದೇ ಅಂತರಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆಯೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಸವನ್ನು ಎಸೆಯಿರಿ. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೊಳವೆಗಳಿಗೆ ಬಿಸಿನೀರನ್ನು ಸುರಿಯುವುದರಿಂದ ಪೈಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಗ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ಜಿರಳೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಸಾಯುತ್ತವೆ.