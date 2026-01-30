ಟೀ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮೇಲಿನ ಕಠಿಣ ಕಲೆಗಳನ್ನೂ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ಈ ಟ್ರಿಕ್ಸ್‌..! ಗೃಹಿಣಿಯರೇ ತಪ್ಪದೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ 

Tea Strainer Cleaning : ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕುವುದು ಕಷ್ಟವೇನಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ಹಳೆಯ, ಕೊಳಕು ಫಿಲ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮ ಅಥವಾ ವೆಚ್ಚವಿಲ್ಲದೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ.. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣನ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಲೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಮೊಂಡುತನದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ ಎಂದರೆ ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ತಿಕ್ಕಿದರೂ ಸಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ಮನೆಮದ್ದುಗಳೊಂದಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಫಿಲ್ಟರ್ನ ಹೊಳಪನ್ನು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಹೌದು.. ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ವಿನೆಗರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರಗಳಾಗಿವೆ. ಕುದಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ವಿನೆಗರ್, ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವ ದ್ರವವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿಡಿ, ಇದರಿಂದ ಕೊಳೆ ಸಡಿಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಫಿಲ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಹಳೆಯ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ನಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಿ. ಹಳೆಯ ಚಹಾ ಪುಡಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಬರುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿರುವ ರಂಧ್ರಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಫಿಲ್ಟರ್ ಉಕ್ಕಿನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಅದು ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ, ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ನಿಂದ ತಿಕ್ಕಿ ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಇದರಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.