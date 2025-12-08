ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಲಿಯಂತೆಯೇ ಕಾಣುವ ನಕಲಿ ಲವಂಗಗಳನ್ನು ತಿಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಲಿವರ್ ಹಾಳಾಗೋದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ!

fake cloves : ಲವಂಗವು ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಮಸಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಲವಂಗಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವು ನಿಜವಾದ ಲವಂಗದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಈ ನಕಲಿ ಲವಂಗಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ರೀತಿ ನಕಲಿ ಲವಂಗಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಂದ ಸಂಸ್ಕರಿಸುವುದರಿಂದ, ತಲೆನೋವು, ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ, ಬಾಯಿ ನೋವು ಮತ್ತು ಆಯಾಸದಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಈ ಕಲಬೆರಕೆ ಲವಂಗವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಣ್ಣ ಸೋಂಕು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲಿವರ್ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಅದೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ರಾಸಾಯನಿಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿದ ಮಸಾಲೆಗಳು ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ನಕಲಿ ಲವಂಗವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಇದಾಕ್ಕಾಗಿ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಸೂಚಿಸಿದ ಒಂದು ಸುಲಭ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ಲವಂಗವನ್ನು ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನೋಡುವುದು.
ನಿಜವಾದ ಲವಂಗಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ನಕಲಿ ಲವಂಗಗಳು ತೇಲುತ್ತವೆ. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಲವಂಗಗಳ ವಾಸನೆಯೂ ಸಹ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ. ನಿಜವಾದ ಲವಂಗಗಳು ಬಲವಾದ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ನಕಲಿ ಲವಂಗಗಳು ಕಡಿಮೆ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹಳೆಯದಾಗಿ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಒಣಗಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಅವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಡೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಕಡು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದವೇಳೆ ನೀವು ಅಸಲಿ ಲವಂಗವನ್ನು ಒತ್ತಿದಾಗ, ಅವುಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹೊರಬರಬಹುದು. ಆದರೆ ನಕಲಿ ಲವಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಎಣ್ಣೆಯ ಅಂಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅಗ್ಗದ ಲವಂಗಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ, ಏಕೆಂದರೆ ನಿಜವಾದ ಲವಂಗಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾರವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಮಳಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.