ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟ ಖರ್ಜೂರ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕಾಗುವ ಲಾಭವೇನು?

curd with dates benefits: ಬೇಸಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ದಿನೇ ದಿನೇ ತಾಪಮಾನವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಜನರು ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ವಿವಿಧ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಉಷ್ಣತೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೈಡ್ರೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ವಿಶೇಷ ಆಹಾರಗಳಿವರ. ಖರ್ಜೂರ ಮತ್ತು ಮೊಸರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿಂದಾಗ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಗುವುದೇನು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಂಪಾಗಿಡಲು ಖರ್ಜೂರ ಮತ್ತು ಮೊಸರು ಉತ್ತಮ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಖರ್ಜೂರ ಮತ್ತು ಮೊಸರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಮಲಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಖರ್ಜೂರದಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಖರ್ಜೂರ ಮತ್ತು ಮೊಸರಿನ ಮಿಶ್ರಣವು ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಖರ್ಜೂರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು. ಇದು ಸಿರೊಟೋನಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಖರ್ಜೂರ ತಿಂದಾಗ ತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಖರ್ಜೂರದಲ್ಲಿರುವ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶವು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸಹ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. 100 ಗ್ರಾಂ ಖರ್ಜೂರವು 314 ಕಿಲೋಕ್ಯಾಲರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಖರ್ಜೂರವು ಕಡಿಮೆ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಸೂಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಸಹ ಪ್ರತಿ 2-3 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಖರ್ಜೂರ ಸೇವಿಸಬಹುದು.
ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರು ಖರ್ಜೂರ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದಲ್ಲದೆ, ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತುಂಬಿರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
