ನಾವು ನಿತ್ಯ ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರವು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ತೂಕ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಿನ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ವಯಸ್ಸು ಆಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಆಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಯುವಕರಂತೆ ಕಾಣಲು ಇಲ್ಲಿರೋ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಸಾಕು.
ಬೆರ್ರಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಪ್ರೋಟಿನ್, ವಿಟಮಿನ್ಸ್, ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಈ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಹೃದಯ ಆರೋಗ್ಯ, ಚರ್ಮದ ಕಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನು ಸರಳಿಕರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿಯೂ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೇ ಸಲಾಡ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಿನ್ನಬಹುದು. ನಿತ್ಯ ಈ ಹಣ್ಣು ಸೇವನೆಯಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಯಾರಿಗೆ ಆಗಲಿ ವಯಸ್ಸು ಆದಂತೆ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಹಾರ್ಟ್ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕೆಂದರೆ ಡ್ರೈಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಇವುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬುಗಳು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಖನಿಜಗಳು ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇಡುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ.
ನಮಗೆ ವಯಸ್ಸು ಆಗಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತೆ ಕಾಣಲು ಇದೊಂದು ಆಹಾರವನ್ನು ನಾವು ತಿನ್ನುತ್ತಿರಬೇಕು. ಮಿನಿನಲ್ಲಿರುವ ಒಮೆಗಾ- 3 ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿವೆ. ಕೀಲು ನೋವು ಬರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ರಕ್ತನಾಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಅಂಗಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಮೀನುಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಜೀವಿಸಬಹುದು.
