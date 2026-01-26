English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Lifestyle
  • ಈ ಸೂಪರ್‌ಫುಡ್‌ ತಿಂದ್ರೆ ವಯಸ್ಸು ಆದರೂ ಆಗದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತೀರಿ.. ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ!

ಈ ಸೂಪರ್‌ಫುಡ್‌ ತಿಂದ್ರೆ ವಯಸ್ಸು ಆದರೂ ಆಗದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತೀರಿ.. ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ!

ವಯಸ್ಸು ಆದರೂ ಆಗದಂತೆ ಕಾಣಬಾರದು ಎಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ಸೂಪರ್‌ಫುಡ್ಸ್‌ ತಿನ್ನಬೇಕು. ನಿತ್ಯ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.  

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 26, 2026, 06:07 PM IST
  • ಚರ್ಮದ ಕಾಂತಿ, ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ
  • ಸಲಾಡ್‌ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೂ ಈ ಹಣ್ಣು ನೀವು ತಿನ್ನಬಹುದು
  • ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಕೊಬ್ಬುಗಳು ಬೇಕು

Trending Photos

EPS 95: ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ರೂ.7,500 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ! ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು..
camera icon6
EPFO Pension 2026
EPS 95: ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ರೂ.7,500 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ! ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು..
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್‌ ಸ್ಟೌವ್‌ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು.. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಶಾಂತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು!
camera icon6
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್‌ ಸ್ಟೌವ್‌ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು.. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಶಾಂತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು!
ಅಂದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೂವು ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ ಹುಡುಗಿ ಈಗ ಕನ್ನಡದ ಪೇಮಸ್‌ ಸೀರಿಯಲ್‌ ನಟಿ.. ಸಕ್ಸಸ್‌ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಅಲ್ವಾ?
camera icon6
Radha Bhagavathi
ಅಂದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೂವು ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ ಹುಡುಗಿ ಈಗ ಕನ್ನಡದ ಪೇಮಸ್‌ ಸೀರಿಯಲ್‌ ನಟಿ.. ಸಕ್ಸಸ್‌ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಅಲ್ವಾ?
ವಿನ್ನರ್‌ ಆದ್ರೂ ವಿನಯತೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದ ಗಿಲ್ಲಿ! ಮತ್ತೇ ಪ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದ ಹಳ್ಳಿಹೈದ, ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon6
Gilli Nata
ವಿನ್ನರ್‌ ಆದ್ರೂ ವಿನಯತೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದ ಗಿಲ್ಲಿ! ಮತ್ತೇ ಪ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದ ಹಳ್ಳಿಹೈದ, ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?
ಈ ಸೂಪರ್‌ಫುಡ್‌ ತಿಂದ್ರೆ ವಯಸ್ಸು ಆದರೂ ಆಗದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತೀರಿ.. ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ!

ನಾವು ನಿತ್ಯ ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರವು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ತೂಕ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಿನ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ವಯಸ್ಸು ಆಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಆಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಯುವಕರಂತೆ ಕಾಣಲು ಇಲ್ಲಿರೋ ಟಿಪ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಸಾಕು. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಬೆರ್ರಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಪ್ರೋಟಿನ್‌, ವಿಟಮಿನ್ಸ್‌, ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್‌ಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಈ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಹೃದಯ ಆರೋಗ್ಯ, ಚರ್ಮದ ಕಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನು ಸರಳಿಕರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿಯೂ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೇ ಸಲಾಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಿನ್ನಬಹುದು. ನಿತ್ಯ ಈ ಹಣ್ಣು ಸೇವನೆಯಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಯಾರಿಗೆ ಆಗಲಿ ವಯಸ್ಸು ಆದಂತೆ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಹಾರ್ಟ್‌ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕೆಂದರೆ ಡ್ರೈಫ್ರೂಟ್ಸ್‌ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಇವುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬುಗಳು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಖನಿಜಗಳು ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇಡುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ.    

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಕೂದಲು ಹೇಗಿದ್ದರೇ ಉತ್ತಮ.. ಸಡಿಲವಾಗಿ ಬಿಡಬೇಕಾ, ಜಡೆ ಹೆಣೆದುಕೊಂಡು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕಾ?

ನಮಗೆ ವಯಸ್ಸು ಆಗಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತೆ ಕಾಣಲು ಇದೊಂದು ಆಹಾರವನ್ನು ನಾವು ತಿನ್ನುತ್ತಿರಬೇಕು. ಮಿನಿನಲ್ಲಿರುವ ಒಮೆಗಾ- 3 ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿವೆ. ಕೀಲು ನೋವು ಬರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ರಕ್ತನಾಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಅಂಗಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಮೀನುಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಜೀವಿಸಬಹುದು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮುಖದ ಚರ್ಮ ಅಂದವಾಗಿ, ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಕಾಣಬೇಕೆ.. ಆಪಲ್‌ಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನ ಹೀಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನೋಡಿ, ರಿಸಲ್ಟ್‌ ಪಕ್ಕಾ!

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Eating this superfoodfoods that slow agingAnti Aging DietAnti Aging Foodsfoods that make you look young

Trending News