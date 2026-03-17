ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಮುಂದೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಎದುರಿಸಲು ತಯಾರಾಗಿ

Suppressing Emotions: ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವುದು: ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೋವು ಅಥವಾ ಕೋಪವನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಆದರೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ! ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಮೆದುಳಿನ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಮರೆವುಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈಗ ಆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೇಗೆ ತೊಡೆದುಹಾಕಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Mar 17, 2026, 01:41 PM IST
Suppressing Emotions: ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವುದು: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಭಾವನೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವರು ಅವುಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇತರರು ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಇದು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸೈನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನವು ನೀವು ನಗು, ಅಳುವುದು, ದುಃಖ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಕೋಪದಂತಹ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೊರಬರದಂತೆ ನಿಗ್ರಹಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವುದು ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅದು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತದೆ.ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವುದರಿಂದ ಮೆದುಳಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನರವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರರ್ಥ ಮೆದುಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾವನೆಗಳು, ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೆದುಳಿನ ಗಮನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, "ಅರಿವಿನ ಹೊರೆ" ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ಭಾವನೆಗಳು ಮೆದುಳು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತವೆ. ಗುಪ್ತ ಭಾವನೆಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾದಾಗ, ಮನಸ್ಸು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶ್ರಮವನ್ನು ವ್ಯಯಿಸುತ್ತದೆ.

ನೆನಪಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ: ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಭಾವನೆಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ನಾವು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನೆನಪಿನ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಖಿನ್ನತೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ, ಅದು ಮೆದುಳಿನ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿಗ್ರಹಿಸಿದಾಗ, ಒತ್ತಡದ ಮಟ್ಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ-ಸಂಬಂಧಿತ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತವೆ. 

ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ: ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಡುವುದು ಸ್ಮರಣೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇತರ ದೈಹಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವುದರಿಂದ ಒತ್ತಡದ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್‌ನಂತಹ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಇತರ ದೈಹಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಖಿನ್ನತೆ ಮತ್ತು ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಒತ್ತಡ, ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.

ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ದೇಹದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಪರೋಕ್ಷ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಲೆನೋವು, ಆಯಾಸ, ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ, ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. 

ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ ನಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ನೆನಪಿಡುವ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯವು ನಿಧಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು, ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯೋಗ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ. ವ್ಯಾಯಾಮಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. 

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

