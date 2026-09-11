/ಹಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಟಿರುವ ಹಳದಿ ಕಲೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ಸೆಕೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ತೊಲಗಿಸುವುದು ಈ ಒಂದು ಪುಡಿ

ಹಲ್ಲುಗಳು ಆಹಾರವನ್ನು ಜಗಿಯಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮುಖದ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಹಲ್ಲುಗಳ ಆಕಾರ ಅಥವಾ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯು ನಿಮ್ಮ ನೋಟವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಮುತ್ತಿನಂತೆ ಹೊಳೆಯುವ ಹಲ್ಲುಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಅನೇಕ ಬಾರಿ, ತಪ್ಪು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದಾಗಿ, ಹಳದಿ ಪದರವು ಹಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಗ್ರಹಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಟಾರ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲೇಕ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಟಾರ್ಟರ್ ಎಂಬುದು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಹಳದಿ ಪದರವಾಗಿದ್ದು, ಕ್ರಮೇಣ ಹಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಸಡುಗಳ ಬೇರುಗಳನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಟೊಳ್ಳಾಗಿಸಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆ, ಒಸಡುಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವ, ಹಲ್ಲುಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದು, ಪೈರೋರಿಯಾ ಮತ್ತು ನೋವಿನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬ್ರಶ್ ಮಾಡಿದರೂ, ದುಬಾರಿ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಬಳಸಿದರೂ ಅನೇಕರ ಹಲ್ಲುಗಳು ಹಳದಿಯಾಗಿಯೇ ಇರುವುದು ಹಲವು ಬಾರಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ನೀವು ಸಹ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವುದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಕೆಳಗೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. NCBI ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಹಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಚಮಚ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಎರಡು ಚಮಚ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎರಡನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
ಆಯಿಲ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸುವುದು.. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬಿಳುಪುಗೊಳಿಸುವ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಾಯಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಹಳದಿ ಕಲೆಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಎಣ್ಣೆ, ಎಳ್ಳಿನ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಕಿತ್ತಳೆ ಅಥವಾ ನಿಂಬೆ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ. ಸುಮಾರು 2 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ನಂತರ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಹಣ್ಣುಗಳ ಸಿಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲವಿದ್ದು, ಇದು ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬಿಳಿಯಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಔಷಧಿ ಅಥವಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.