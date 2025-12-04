English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 4, 2025, 01:39 PM IST
ಮೊಟ್ಟೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರವೋ ಅಥವಾ ಮಾಂಸಾಹಾರವೋ? ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ!

Egg, Veg or Non-Veg: ಚಳಿಗಾಲ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ತಕ್ಷಣ ಜನರು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರೋಟೀನ್, ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ— ಮೊಟ್ಟೆ ಯಾವ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತದೆ?

ಕೆಲವರು ಮೊಟ್ಟೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅದು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಾಮೆಂಟ್‌ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚರ್ಚೆಗಳು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮುಂದುವರಿದಿವೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಹಾರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ—ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ2, ಬಿ12, ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಫೋಲೇಟ್, ಬಯೋಟಿನ್ ಮುಂತಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು. ಇದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನ ದೊರೆಯುವುದರಿಂದ ಅನೇಕರು ಮೊಟ್ಟೆ ಸೇವನೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಹಾರ ಪಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಹುತೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಆಹಾರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು “ಪ್ರಾಣಿಯಿಂದ ಬಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಿದ್ದರೆ ಅದು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ” ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳೂ ಇದನ್ನೇ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ.

ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಅವು ಮರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವರು ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಲಿನಂತೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಉಪ-ಉತ್ಪನ್ನ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ, “ಅದು ಶುದ್ಧ ಮಾಂಸವಲ್ಲ” ಎಂದು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮೊಟ್ಟೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಯೋ ಅಥವಾ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಯೋ ಎನ್ನುವುದು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುವವರ ನಂಬಿಕೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರೂಢಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಣಿಯಿಂದ ಬಂದ ಪೋಷಕಾಂಶವಿರುವ ಆಹಾರ — ಆದರೆ ಮಾಂಸವಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಯಾವ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು.
 

