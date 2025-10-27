English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಆನೆ ಸಸ್ಯಹಾರಿಯೋ ಅಥವಾ ಮಾಂಸಹಾರಿಯೋ? ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.

ಆನೆ ಸಸ್ಯಹಾರಿಯೋ ಅಥವಾ ಮಾಂಸಹಾರಿಯೋ? ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.

Elephant: ಆನೆ ಕಾಡಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಬಲಿಷ್ಠ ಪ್ರಾಣಿ. ಆದರೆ ಬಹಳ ಮಂದಿಗೆ ಅದು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಯೋ ಅಥವಾ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಯೋ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತದೆ.  

Oct 27, 2025
  • ಆನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ
  • ಆನೆಯ ದೇಹದ ಪ್ರಮಾಣದಂತೆ ಅದರ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ

Elephant: ಕಾಡಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಬಲಿಷ್ಠ ಪ್ರಾಣಿ. ಅದರ ಬೃಹತ್ ದೇಹ, ಉದ್ದವಾದ ಸೊಂಡಿಲು, ಮತ್ತು ಅಪಾರ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿ ಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಬರಬಹುದು — ಆನೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಯೋ ಅಥವಾ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಯೋ? ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ತಿಳಿದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಹಲವರಿಗೆ ಇದರ ಉತ್ತರ ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯವೇ ಆಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಾವಿನ ವಿಷದ ನಿಜವಾದ ಬಣ್ಣ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಇದರಿಂದಲೇ ಕಚ್ಚಿದ ಸರ್ಪ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ!

ಆನೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು. ಅಂದರೆ ಅವು ಎಂದಿಗೂ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳ ದಿನನಿತ್ಯದ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು, ಸಣ್ಣ ಸಸ್ಯಗಳು, ಮರದ ಕೊಂಬೆಗಳು, ಕಬ್ಬು, ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳು, ಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಹಣ್ಣುಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಒಂದು ಆನೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 150 ರಿಂದ 300 ಕೆಜಿ ಆಹಾರ ತಿನ್ನುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಹಾರ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದಲೇ ಅದು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಮರಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಒಂದು ಆನೆ ಮರಿ ಒಂದು ಬಾರಿಗೆ 10 ರಿಂದ 12 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುತ್ತದೆ. ಆನೆಯ ದೇಹದ ಪ್ರಮಾಣದಂತೆ ಅದರ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಾರಿಗೆ ಅದು 10 ರಿಂದ 14 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತಿಂಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಬಳ, ಬಡತನವನ್ನೆ ಕಾಣದ ಈ ದೇಶ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕನಸಿನ ಪ್ರದೇಶ

ಆನೆಗಳು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಂಹಗಳಂತಹ ಭಯಾನಕ ಪರಭಕ್ಷಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಹ ಆನೆಯಿಂದ ದೂರವೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಅದರ ಬಲಿಷ್ಠ ದೇಹ, ತಾಳ್ಮೆ, ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಆನೆಯನ್ನು ಕಾಡಿನ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನಾಗಿಸಿದೆ.

