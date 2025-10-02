English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಹಾವು ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಏಕೈಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ..! ವಿಷಸರ್ಪ ಕಚ್ಚಿದರೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾರ್ಗ.

snake bite: ಹಾವು ಕಡಿತ ಎಂದರೆ ಜನರಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾಗರಹಾವುಗಳಂತಹ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳು ಕಚ್ಚಿದರೆ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ಖಚಿತ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡಿತಗಳೂ ಪ್ರಾಣಹಾನಿಕಾರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಾವು ಕಡಿತವಾದರೂ, ವಿಷ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸದೇ ಬದುಕುಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Oct 2, 2025, 02:30 PM IST
  • ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಾಜ ನಾಗರಹಾವಿನ ಕಡಿತದಿಂದ ಬದುಕುಳಿದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಬಹುಶಃ ಒಣ ಕಡಿತ ಅಥವಾ ಸೌಮ್ಯ ವಿಷದಿಂದಾಗಿರಬಹುದು
  • ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವು ಕಡಿತದ ಬಳಿಕ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು, ಉಪ್ಪು, ಮಾಟಮಂತ್ರ ಮುಂತಾದ ತಪ್ಪು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಇನ್ನೂ ಇದೆ

snake bite: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಹಾವು ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾಗರಹಾವು, ಕಾಳಿಂಗ ಹಾಗೂ ಇತರ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳ ಕಡಿತವು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡಿತಗಳು ಪ್ರಾಣಹಾನಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸತ್ಯ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಾವು ಕಡಿತದ ಬಳಿಕವೂ, ಯಾವುದೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬದುಕುಳಿಯಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದರೆ “ಒಣ ಕಡಿತ” ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಸ್ಥಿತಿ.

ಒಣ ಕಡಿತದಲ್ಲಿ ಹಾವು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಚ್ಚುತ್ತದೆ ಆದರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ವಿಷವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಮಾರು 20–25% ಹಾವು ಕಡಿತಗಳು ಒಣ ಕಡಿತವಾಗುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗಂಭೀರವಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆತಂಕ, ಸ್ವಲ್ಪ ಊತ ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಯದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ, ಉಳಿದಂತೆ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೇರ್ ಡೈ, ಹೆನ್ನಾ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ: ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಳಸಿದರೆ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗೋದು ಪಕ್ಕಾ!

ನಾಗರಹಾವುಗಳು ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿಷವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೇಟೆಯ ಮೇಲೂ ಅವು ವಿಷವನ್ನು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ. ಎದುರಾಳಿಯು ತಮ್ಮಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಅನಿಸಿದಾಗ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೇವಲ ಹೆದರಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಕಚ್ಚುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವರು ಕೋಬ್ರಾ ಕಡಿತದಿಂದಲೂ ಬದುಕುಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಾವು ಕಡಿತದ ನಂತರ ವಿಷದ ಪರಿಣಾಮ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ವಿಳಂಬವೇ ಜೀವಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಡಿತವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವಿಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಧಾವಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ವಿಷ ನಿರೋಧಕ ಔಷಧ (Antivenom) ಹಾಗೂ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ದೊರೆತರೆ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು.

ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವು ಕಡಿತದ ಬಳಿಕ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು, ಉಪ್ಪು, ಮಾಟಮಂತ್ರ ಮುಂತಾದ ತಪ್ಪು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಇನ್ನೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ವೈದ್ಯರು ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಎಂದು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಕ್ರಮಗಳು ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ರೋಗಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೆಂಗಸರೇ! ಪತಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ..

ಹಾವು ಕಡಿತದ ನಂತರ ಏಕೈಕ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ — ರೋಗಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವುದು. ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಸಕಾಲಿಕ ವಿಷ ನಿರೋಧಕ ಔಷಧ ಹಾಗೂ ಸಮರ್ಪಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾತ್ರವೇ ಜೀವ ಉಳಿಸುವ “ರಾಮಬಾಣ” ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ.

ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಾಜ ನಾಗರಹಾವಿನ ಕಡಿತದಿಂದ ಬದುಕುಳಿದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಬಹುಶಃ ಒಣ ಕಡಿತ ಅಥವಾ ಸೌಮ್ಯ ವಿಷದಿಂದಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಅಂಶವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾವು ಕಡಿತವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವುದೇ ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಏಕೈಕ ದಾರಿ.

