Employees feel lonely: ಕೊರೊನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರೂಢಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಕಚೇರಿ ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಹಲವರ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ನಡುವೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಲೂ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಮಾಡುವ ಹಲವಾರು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಸಂಗತಿಯಾದರೂ ಕೆಲಸದ ಸಂಬಂಧ ಇದು ಹೊರಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಒಂಟಿತನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ.
ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನಿಯಮಗಳು, ಸಂವಹನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಮೂಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಡುವುದು ಮತ್ತು ಒಂಟಿತನ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.
2020 ರಿಂದ 2021 ರವರೆಗಿನ ಕೊರೊನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವುದು ಇದೆ. ಕೊರೊನಾ ಬಳಿಕವೂ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇವೆ. ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಬದಲಾಗಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ದಿನದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂಟಿತನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 58 ರಷ್ಟು ಜನರು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಶೇಕಡಾ 72 ರಷ್ಟು ಜನರು ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲೇ ಅವರು ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಇತರರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಅವರು ಮರೆತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಬೆರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಬೆರೆಯುವುದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಅವರು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಒಂಟಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುವವರು ಒಂಟಿತನದಿಂದ ಬಳಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ಇದೆ.
ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅನಾನುಕೂಲಗಳೇ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು. ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದಾಗುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲದೇ ಒಂಟಿ ಜೀವನ ಅವರದ್ದು ಆಗುತ್ತದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ಪಡೆಯತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವು ಹದಗೆಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕೆಲವು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ದೃಢ ಪಡಿಸಿವೆ.