ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದರೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಾವು, ಸೊಳ್ಳೆ ಸಿಗಲ್ಲ..! ಪರಿಸರದ ಅಚ್ಚರಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೇ ಶಾಕ್‌..

Country With No Snakes: ಪ್ರಕೃತಿಯ ರಹಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ದೇಶ ಇಲ್ಲಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣುವ ಈ ದೇಶವು ತನ್ನ ಅಪ್ರತಿಮ ಸೌಂದರ್ಯ, ಸ್ವಚ್ಛ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಗುರುತನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳೂ ಇಲ್ಲ, ಹಾವುಗಳೂ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಜಲಪಾತಗಳು, ಹಿಮನದಿಗಳು ಮತ್ತು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು ಇದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿಸಿವೆ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಅಥವಾ ಹಾವುಗಳು ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ದೇಶವಿದೆ. ಅದರ ಶೀತ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಯಾವ ದೇಶ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣವೇ?
ಈ ದೇಶದ ಹೆಸರು ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಇದು ಸುಮಾರು 10,000 ಜಲಪಾತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜಲಪಾತಗಳು ಈ ಸ್ಥಳದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ಜಲಪಾತಗಳು ಪ್ರವಾಸಿಗರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳಿವೆ. ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಲಾವಾ ಮತ್ತು ಉಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ದೊಡ್ಡ ಹಿಮನದಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವು ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ಹಾಳೆಗಳಂತೆ ಸುತ್ತಲೂ ಹರಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ಹಿಮನದಿಗಳು ದೇಶದ ಶೀತ ಹವಾಮಾನದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಿಸಿನೀರಿನ ಬುಗ್ಗೆಗಳಿವೆ. ಜನರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿಸಿನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ಅಸ್ತಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು 'ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಸೂರ್ಯ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹಗಲುಗಳು ಬಹಳ ಉದ್ದವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಥಳ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಕೈ ಬೀಸಿ ಕರೆಯುತ್ತರೆ.
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ, ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ರಾತ್ರಿಗಳು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ವರ್ಣರಂಜಿತ ದೀಪಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ, ಇದನ್ನು ಉತ್ತರ ದೀಪಗಳು ಅಥವಾ ಅರೋರಾ ಬೋರಿಯಾಲಿಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ದೃಶ್ಯವು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಇಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ತುಂಬಾ ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾಲಿನ್ಯವು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗ. ಇದರ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರು, ಹಿಮದಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಪರ್ವತಗಳು, ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು, ಹಿಮನದಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಲಪಾತಗಳು ಇದನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿವೆ.
ಇಲ್ಲಿನ ಮಣ್ಣು, ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನವು ಅವುಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಲು ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾದ ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್, ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ನಾರ್ವೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ, ಇಂತಹ ಹಠಾತ್ ಶೀತ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ, ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಹವಾಮಾನವು ಅದನ್ನು ಸೊಳ್ಳೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.