ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಈ ಎಣ್ಣೆ ತಯಾರಿಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ

White Hair Home Remedies
: ಬದಲಾದ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಇಂದು ಅನೇಕರು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರೂ ಸಹ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು, ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ, ಬೊಕ್ಕ ತಲೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಎದುರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ಅನೇಕರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ದುಬಾರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮನೆಮದ್ದು ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
ನೀವು ಕೂಡ ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆಯ ದಿನಚರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಎಣ್ಣೆ ತಯಾರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ, ಒಂದು ಚಮಚ ಆಮ್ಲಾ ಪುಡಿ, ಒಂದು ಕಾಫಿ ಸ್ಯಾಚೆಟ್, 2 ಚಮಚ ಭೃಂಗರಾಜ್ ಮತ್ತು 2 ಚಮಚ ಗೋರಂಟಿ ಪುಡಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಆಮ್ಲಾ ಪುಡಿ, ಕಾಫಿ ಪುಡಿ, ಭೃಂಗರಾಜ್ ಮತ್ತು ಗೋರಂಟಿ ಪುಡಿಯನ್ನ ಈ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಮಿಶ್ರಣವು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನ ನೀವು 5-10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬೇಯಿಸಬೇಕು.
ಈಗ ನೀವು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನ ತೊಳೆಯುವ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ನೀವು ಈ ಪೋಷಕಾಂಶ-ಭರಿತ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಹಚ್ಚಬಹುದು. ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ಕಾಣಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೀರಿ.
ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆಯ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸಹ ನೀವು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೂದಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯಲು ಬಳಸಬಹುದು. ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು, ನೀವು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅದರ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು.
ಈ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂಶಗಳು ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕೂದಲನ್ನ ಪೋಷಿಸಲು ಸಹ ಸಹಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಎಣ್ಣೆ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ವರದಾನವಾಗಿದೆ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)