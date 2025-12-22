ಬಿಯರ್‌ ಬಾಟಲಿಯ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ವಿಧಿಸುವ ತೆರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ? ನಿಖರ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ದುಡ್ಡೇ ಜಾಸ್ತಿ..

Beer Price in India: ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಬಿಯರ್ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಪಾನೀಯವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಬಾಟಲಿ ಬಿಯರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 150 ರಿಂದ 250 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.ಬಿಯರ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಮದ್ಯಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಜಿಎಸ್ಟಿಗೆ ಒಳಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ, ಮದ್ಯದ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯದ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯವನ್ನು ಜಿಎಸ್ಟಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಅದರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ನೇರ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಒಂದೇ ಬ್ರಾಂಡ್ನ ಬಿಯರ್ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.ಬಿಯರ್ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಾಲನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ, ವ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಹಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೆಸ್ ಸೇರಿವೆ. ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ತೆರಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಬೆಲೆಯ ಶೇಕಡಾ 50 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು.
ಕರ್ನಾಟಕದಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 52 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೂ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಗ್ರಾಹಕರ ಜೇಬಿನ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ.ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಯರ್ ಬೆಲೆ 150 ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಆ ಬಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಇದ್ದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 75 ರೂ. ನೇರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಖಜಾನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ 75 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಯರ್ ತಯಾರಿಕೆ, ಬಾಟಲಿಂಗ್, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್, ಸಾರಿಗೆ, ವಿತರಕರು ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿಯವರ ಲಾಭದ ವೆಚ್ಚ ಸೇರಿದೆ.
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನೀವು ಕುಡಿಯುವ ಬಿಯರ್ನ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ 60 ರಿಂದ 70 ರೂ.ಗಳ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತೆರಿಗೆಗಳಿಂದಾಗಿ, ಆ ಬೆಲೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮದ್ಯವನ್ನು ಜಿಎಸ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲು ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಆದಾಯ. ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಗಳಿಸುವ ಹಣವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ.ಮದ್ಯವನ್ನು ಜಿಎಸ್ಟಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತಂದರೆ, ತೆರಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮದ್ಯವನ್ನು ಜಿಎಸ್ಟಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ.