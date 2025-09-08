ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕಣ್ಣೀರು ಏಕೆ ಬರುತ್ತೆ..? ಆನಂದಭಾಷ್ಪದ ಹಿಂದಿದೆ ಈ ಅಪರೂಪದ ಕಾರಣ

Types of tears: ನಾವು ದುಖಃದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅಳುವಾಗ, ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೀರು ಬರುತ್ತದೆ . ಅಳುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಣ್ಣುಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಇದುತುಂಬಾ ಸಹಕಾರಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಧಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಧಕ್ಕೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ನಗುವಾಗ, ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅಥವಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವಾಗ ಕಣ್ಣೀರು ಬರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕಣ್ಣೀರು ಏಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಕಣ್ಣೀರಿನ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಕಾರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೀಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ನಾವು ಸಂತೋಷ, ದುಃಖ ಅಥವಾ ನೋವಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಳುತ್ತೇವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಕಣ್ಣೀರು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಣ್ಣೀರು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಮೂರು ವಿಧಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೀತಿಯ ಕಣ್ಣೀರು ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಣ್ಣೀರು
ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಕಂಬನಿಗಳು. ಈ ರೀತಿ ಅಳುವುದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕರ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಒಣಗಿ ಕೆಂಪಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಗ್ರಹಿಸಲಾಗದ ಕಣ್ಣೀರು
ಈ ಕಣ್ಣೀರು ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಬಾಹ್ಯ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಈರುಳ್ಳಿ ಕತ್ತರಿಸುವಾಗ, ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಧೂಳು ಸೇರಿದಾಗ ಅಥವಾ ಬಲವಾದ ವಾಸನೆ ಬಂದಾಗ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಕಣ್ಣೀರು ಬರುತ್ತದೆ. ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಅವು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ.
ಅಳುತ್ತಿರುವ ಕಣ್ಣೀರು
ಈ ಕಣ್ಣೀರು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ನಾವು ದುಃಖ, ಸಂತೋಷ ಅಥವಾ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ, ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿರುವ ಲಿಂಬಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಹೈಪೋಥಾಲಮಸ್ ನರಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಅಳುವುದರಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಅಳುವುದು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ. ಇದು ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಉದ್ವೇಗವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕಣ್ಣೀರು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಮತ್ತು ತೇವವಾಗಿಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಡುತ್ತದೆ.
ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕದೆ ಅಳುವುದು ಮೆದುಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಳುವುದು, ಅದು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ದುಃಖವಾಗಿರಲಿ, ನಮ್ಮ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾಗ ಕಣ್ಣೀರು ಏಕೆ ಬರುತ್ತದೆ?
ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಭಾಗವೆಂದರೆ ಹೈಪೋಥಾಲಮಸ್. ಭಾವನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ, ಅದು ನರಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವಾಗಲೂ ಅಳುತ್ತೇವೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಅಳುವುದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಅಳುವುದು ನಮ್ಮ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುವುದರ ಸಂಕೇತ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸದೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕಣ್ಣೀರು ಕೇವಲ ನೀರಿನ ಹನಿಗಳಲ್ಲ, ಅವು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಪ್ರಮುಖ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.