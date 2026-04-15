ನೀವು ವೇಗವಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ!.. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಕ್ಕಾ ನೀವು ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಬಲಿ ಆಗುತ್ತೀರಾ?

Fast eat: ಇಂದಿನ ವೇಗದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜನರು ಬೇಗನೆ ತಿನ್ನುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಆದರೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ಬೊಜ್ಜಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬೇಗನೆ ತಿನ್ನುವ ಅಭ್ಯಾಸವು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ..? ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ..  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Apr 15, 2026, 03:52 PM IST
  ನೀವು ವೇಗವಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅದ್ದರಿಂದ ಆಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು ಗೊತ್ತಾ?
  ವೇಗವಾಗಿ ತಿನ್ನುವ ಜನರಿಗೆ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು

Weekly Horoscope: 13-04-2025ರಿಂದ 19-04-2026 ರವರೆಗೆ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭ? ಯಾರಿಗೆ ನಷ್ಟ?
camera icon12
Weekly Horoscope
Weekly Horoscope: 13-04-2025ರಿಂದ 19-04-2026 ರವರೆಗೆ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭ? ಯಾರಿಗೆ ನಷ್ಟ?
ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್!.. ಮುಟ್ಟಿದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ
camera icon6
zodiac signs career 2026
ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್!.. ಮುಟ್ಟಿದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ
ಇದು RCB ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸುದ್ದಿ.. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ರೆಡ್‌ ಆರ್ಮಿ!
camera icon10
ಇದು RCB ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸುದ್ದಿ.. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ರೆಡ್‌ ಆರ್ಮಿ!
ಈ ಹಾಟ್‌ ಬ್ಯೂಟಿ ಸಿನಿ ಇಂಡಿಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದಲೇ ಬ್ಯಾನ್..‌ ಖ್ಯಾತ ಹೀರೋಯಿನ್‌ ಮಾಡಿದ ಅಂತಹ ಕೆಲಸವಾದರೂ ಏನು?
camera icon8
ಈ ಹಾಟ್‌ ಬ್ಯೂಟಿ ಸಿನಿ ಇಂಡಿಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದಲೇ ಬ್ಯಾನ್..‌ ಖ್ಯಾತ ಹೀರೋಯಿನ್‌ ಮಾಡಿದ ಅಂತಹ ಕೆಲಸವಾದರೂ ಏನು?
fast eating: ಇಂದಿನ ವೇಗದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಜನರು ಊಟ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬೇಗನೆ ಮುಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಚೇರಿಗೆ ಧಾವಿಸುವುದು, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಸಮಯದ ಮಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಆತುರದಿಂದ ಮತ್ತು ಗಮನವಿಲ್ಲದೆ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ, ಜನರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಪರದೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಊಟವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಎರಡರ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಕ್ರಮೇಣ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.

ತುಂಬಾ ವೇಗವಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ದೇಹವು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದೆ ಎಂಬ ಸರಿಯಾದ ಸಂಕೇತ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅಂತಹ ಜನರಲ್ಲಿ ಬೊಜ್ಜಿನ ಅಪಾಯ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಅದು ಅನೇಕ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈಗ ವೇಗವಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಇವನ್ನು ಹಾಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್‌ ಆಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು

ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತಿನ್ನುವುದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕ?
ವೇಗವಾಗಿ ತಿನ್ನುವ ಅಭ್ಯಾಸವು ಬೊಜ್ಜುತನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ದೇಹದ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರ್‌ಎಂಎಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಭಾಗದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಗಿರಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಲಬದ್ಧತೆ, ಉಬ್ಬುವುದು, ಅಜೀರ್ಣದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಅಡಚಣೆಯು ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ವೇಗವಾಗಿ ತಿನ್ನುವ ಜನರಿಗೆ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ನಿಧಾನವಾಗಬಹುದು, ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಶೇಖರಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಅಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಆಯಾಸದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?...
ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ತಿನ್ನುವಾಗ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಗಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಿನ್ನಿರಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದೆ ಎಂಬ ಸಂಕೇತವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಟಿವಿ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ನೋಡುತ್ತಾ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.ಊಟದ ನಡುವೆ ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ನಿಯಮಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವುದು ಸಹ ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ಸಲಹೆಗಳು
ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು, ನೀವು ಏನು ತಿನ್ನುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿನ್ನುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯ. ಪ್ರತಿದಿನ ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ. ಊಟಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಿ.

ದಿನವಿಡೀ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ. ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ನಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಈ ಸರಳ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯಬಹುದು.

 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಬಲವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ಈ 4 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ.
 

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

