  • Kannada News
  • Lifestyle
  • ದಷ್ಟಪುಷ್ಟ, ಮೊನಕಾಲುದ್ದ ಕೂದಲಿಗೆ ಮೆಂತೆ ಕಾಳು! ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ ಮಾತ್ರ ಹೀಗಿರಿಲಿ..

ದಷ್ಟಪುಷ್ಟ, ಮೊನಕಾಲುದ್ದ ಕೂದಲಿಗೆ ಮೆಂತೆ ಕಾಳು! ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ ಮಾತ್ರ ಹೀಗಿರಿಲಿ..

ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜದ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ. ಈ ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಸುಮಾರು 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯ ನಂತರ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನ ತೊಳೆಯಬಹುದು.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Jan 4, 2026, 05:18 PM IST
  • ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಉದ್ದವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ
  • ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜದ ಹೇರ್‌ ಪ್ಯಾಕ್‌ ತಯಾರಿಸಿ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ
  • ಈ ಹೇರ್‌ ಪ್ಯಾಕ್‌ ಬಳಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ರೇಷ್ಮೆಯಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ

How to boost hair growth: ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಈ ಆಯುರ್ವೇದ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಲವಾರು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿಗೆ ಸಹ ನಂಬಲಾಗದಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜದ ಪ್ರಯೋಜಗಳೇನು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...

ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಉದ್ದವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ. ಮೊದಲು ಒಂದು ಚಮಚ ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಒಂದು ಕಪ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ. ನೀವು ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳನ್ನ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನೆನೆಸಬೇಕು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದ್ರೆ ಮಾರಕ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದರ್ಥ

ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೆನೆಸಿದ ಈ ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಮಿಕ್ಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಪುಡಿಮಾಡಿ. ನಯವಾದ ಮೆಂತ್ಯ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆಯ ದಿನಚರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ಬಳಸಬೇಕು.

ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜದ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ. ಈ ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಸುಮಾರು 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯ ನಂತರ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನ ತೊಳೆಯಬಹುದು. ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ರಹಿತ ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್, ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ನೆತ್ತಿಯ ಆಳಕ್ಕೆ ತೂರಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶುಗರ್‌ ಇದ್ರೆ ಮಗುವಿಗೂ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತಾ.. ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಶಿಶುವಿಗೆ ಆಗುವ ತೊಂದರೆಗಳು ಏನು?

ಕೂದಲಿನ ಉದ್ದವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ರೇಷ್ಮೆಯಂತಹ ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ವರದಾನವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು.

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Fenugreek Seedsfenugreek seeds for hair growthhow to grow hair till waistfenugreek seeds to grow hair till waistwhat to do to grow hair till waist

