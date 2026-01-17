English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ನೀವು ಬಟಾಣಿ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಆ ತಪ್ಪನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡಬೇಡಿ..

Beans Peel: ಚಳಿಗಾಲ ಆರಂಭವಾದ ತಕ್ಷಣ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಾಜಾ ಹಸಿರು ಬಟಾಣಿಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ..ಬಟಾಣಿಗಳ ಸಿಪ್ಪೆಗಳಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು ಗೊತ್ತಾ   

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Jan 17, 2026, 10:45 PM IST
  • ಬಟಾಣಿ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ದ್ರವ ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ.
  • ಬಟಾಣಿ ಈ ಸಿಪ್ಪೆಗಳು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ

ನೀವು ಬಟಾಣಿ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಆ ತಪ್ಪನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡಬೇಡಿ..

Beans Peel: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ನಾವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬಟಾಣಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ, ಒಳಗಿನ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಹೊರಗಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ನೀವು ಎಸೆಯುವ ಸಿಪ್ಪೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ 'ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ದ್ರವ ಗೊಬ್ಬರ' ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಬಟಾಣಿ ಸಿಪ್ಪೆಗಳು ಸಸ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ವರದಾನದಂತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ, ಅವುಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಬದಲು, ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶರ್ಟ್ ಕಾಲರ್ ಬಳಿ ಸಣ್ಣ ಗುಂಡಿ ಏಕೆ ಇದೆ? ಫ್ಯಾಶನ್‌ ಅಲ್ಲ ಗುರು ಅದು..

ಬಟಾಣಿ ಸಿಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಾರಜನಕ, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ನಾರು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಈ ಅಂಶಗಳು ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಸಸ್ಯದ ಬೇರುಗಳು ಬಲವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂತಹ ಅಡುಗೆ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ, ದುಬಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಬಟಾಣಿ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ದ್ರವ ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಉಪಕರಣಗಳು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು, ಬಟಾಣಿ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಈ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ನೀರು ಸೇರಿಸಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆರೆಸಿದ ನಂತರ, ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬರುವ ದ್ರವವನ್ನು ಸೋಸಿ. ಸೋಸಿದ ನಂತರ ಉಳಿದ ನೀರು ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾದ 'ಆರೋಗ್ಯ ಟಾನಿಕ್' ಆಗಿದೆ. ಹೇಗೆ ಬಳಸುವುದು? ಈ ದ್ರವವನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲ್ ಅಥವಾ ಮಗ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸುರಿಯಿರಿ. ಈ ನೀರನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಮಣ್ಣು ತೇವವಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೆ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಸಸ್ಯಗಳ ಎಲೆಗಳು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚಿಗುರುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಕನಿಗಳು ಅಥವಾ ಟೆರೇಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಸಲಹೆಯಾಗಿದೆ.

ಪರಿಸರ ತಜ್ಞರು ಅಡುಗೆಮನೆ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಎರಡು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ.ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ತೇವ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಧಾನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಸಸ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳಿಲ್ಲ.ಬಟಾಣಿ ಸಿಪ್ಪೆಗಳು, ಈರುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಅಂತಹ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳಿಂದ ಬೆಳೆದ ಸಸ್ಯಗಳು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳಿಂದ ಬೆಳೆದ ಸಸ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇಂದಿನಿಂದ, ಬಟಾಣಿ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಡಿ.. ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ 'ಟಾನಿಕ್' ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಮ್ಮ ಏರ್ ಫ್ರೈಯರ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವೇ? ಈ 5 ಸರಳ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

