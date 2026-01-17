ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಸಿಕ್ಕರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾ? ಕೂಡಿಟ್ಟ ಬಂಗಾರ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಕೆಟ್ಟ ಕಾಲ ಶುರುವಾಗುತ್ತಾ?

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Finding Gold Astrology : ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಅದು ಕೇವಲ ಆಭರಣವಲ್ಲ; ಸಂಪತ್ತು, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹದ ಸಂಕೇತ.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 17, 2026, 06:47 PM IST
Finding Gold Astrology: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಘಟನೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಾತಕದಲ್ಲಿನ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇತು, ರಾಹು ಮತ್ತು ಶನಿ ಗ್ರಹಗಳ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವದ ಸೂಚನೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಹಗಳು ದುರ್ಬಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಚಿನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೇವಲ ಹಣದ ನಷ್ಟವಲ್ಲ, ಅದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇತರ ಅಮೂಲ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಕೈ ತಪ್ಪುವ ಸೂಚನೆಯಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ದುರದೃಷ್ಟದ ಅವಧಿಯ ಆರಂಭ ಎಂದು ಕೂಡ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ಚಿನ್ನ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅದನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಅದೃಷ್ಟವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನ ಸಿಗುವುದು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಗುರು ಗ್ರಹಗಳ ದುರ್ಬಲ ಸ್ಥಿತಿಯ ಸೂಚನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಖ್ಯಾತಿ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿಕ್ಕ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸ್ವಂತದಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಶುಭವಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಮನಸ್ಸಿನ ಅಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಅನಿಶ್ಚಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.

ಪರಿಹಾರವಾಗಿ, ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಗುರುವಾರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಅಥವಾ ದಾನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕೇತು, ರಾಹು ಮತ್ತು ಶನಿ ಗ್ರಹಗಳ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನವು ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪವಿತ್ರ ಲೋಹ. ಅದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಾತಕದಲ್ಲಿನ ಗ್ರಹಗಳ ಜೋಡಣೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅರಿತು, ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
 

