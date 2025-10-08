ಹಲ್ಲಿಂದ ಕಚ್ಚಿ ಬಿಸಾಡುವ ಉಗುರಿನಿಂದ ಗಳಿಸಬಹುದು ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಹಣ! ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ..

Fingernails: ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ದೊಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬಹುದು. ವಿಗ್ಗಳನ್ನು ಈ ಕೂದಲಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಚಾರ. ಆದರೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದಾಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ, ಖಂಡಿತ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಈ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಉಗುರುಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಈಗ ಇದು ಹೇಗೆ? ಈ ಉಗುರುಗಳಿಂದ ನಿಖರವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ? ಇದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಕುತೂಹಲದಿಂದಿರಬೇಕು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಚೀನಾದ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಯೊಂದು ಹೆಬೈ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಅವರು ಅವುಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ 150 ಯುವಾನ್ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರು, ಇದು ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು 1,750 ರೂ.. ತ್ಯಾಜ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಬೇರೆಡೆ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಕೇಳಿ ಜನರು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು.
1960 ರ ದಶಕದವರೆಗೆ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕ್ರಮೇಣ ಜನರು ಉಗುರು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಉಗುರುಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹದಗೆಟ್ಟಿತು, ಇದು ಅವುಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿತು. ಆದರೆ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಪರ್ಯಾಯಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದವು. ಈಗ ಅವುಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.
ಈಗ ಇದರ ಬಳಕೆ ಏನು? ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚೀನೀ ಔಷಧದ ಭಾಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚೀನೀ ಔಷಧದಲ್ಲಿ, ಉಗುರುಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವಾಯು ಮತ್ತು ಗಲಗ್ರಂಥಿಯ ಉರಿಯೂತದಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಉಗುರು ಪುಡಿಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಚೀನಾದಲ್ಲಿನ ಔಷಧೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತವೆ. ಕಂಪನಿಗಳು ಮೊದಲು ಖರೀದಿಸಿದ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯುತ್ತವೆ. ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ ಪುಡಿಮಾಡಿ, ನಂತರ ಈ ಪುಡಿಯನ್ನು ವಿವಿಧ ಔಷಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೂತ್ರೀಕರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಮಾನವ ಉಗುರುಗಳು ಬಹಳ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ವಯಸ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಉಗುರುಗಳು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 100 ಗ್ರಾಂ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಂತ ನೀವು ಕಾಲು ಬೆರಳಿನ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೈ ಬೆರಳಿನ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಂಪನಿಗಳು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಔಷಧಿಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.