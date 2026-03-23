Finland trips: ಸತತ ಏಳನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಾಯಕ ದೇಶವಾಗಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ ಫಿನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್, ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಂತೋಷದ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ದೇಶವು ಉಚಿತ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ, ಆಯ್ದ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ 7 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಫಿನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Mar 23, 2026, 06:06 PM IST
Finland trips: ಸತತ ಏಳನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಾಯಕ ದೇಶವಾಗಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ ಫಿನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್, ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಂತೋಷದ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ದೇಶವು ಉಚಿತ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ, ಆಯ್ದ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ 7 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಫಿನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ಈ ಪ್ರವಾಸದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಫಿನ್ನಿಷ್ ಜನರ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂತೋಷದ ರಹಸ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಕಲಿಯಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ನೋಡಿ!

ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವುದು ಹೇಗೆಂದು ಕಲಿಯಲು ನೀವು ಫಿನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಗೆ ಹೋಗಲು ಬಯಸುವಿರಾ? ಸರಿ ಈ ಸುದ್ದಿ ನಿಮಗಾಗಿ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಶ್ವ ಸಂತೋಷ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಫಿನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್, ಈಗ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಫಿನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ದೇಶವು ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ "ವಿಸಿಟ್ ಫಿನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್' ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷ ಮಾಸ್ಟರ್ ತರಗತಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ, ಆಯ್ದ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಉಚಿತವಾಗಿ ಫಿನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರವಾಸದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಫಿನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಜನರ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂತೋಷದ ರಹಸ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಕಲಿಯಬಹುದು.

ಫಿನ್ಲೆಂಡ್ ಸರ್ಕಾರ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್‌ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಆಯ್ಕೆಯಾದವರು ಫಿನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಹೆಲ್ಸಿಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕಳೆಯಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ತಜ್ಞರು ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ.

 ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ 18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಯಾರಾದರೂ ಈ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಅರ್ಜಿದಾರರು 'ವಿಸಿಟ್ ಫಿನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್' ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವರು Instagram ಅಥವಾ TikTok ನಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೊ ಸವಾಲನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತೀರಿ? ನೀವು ಫಿನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಗೆ ಏಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ?

ಅದೃಷ್ಟವಂತರಿಗೆ ಫಿನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಗೆ ವಿಮಾನ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು, ಐಷಾರಾಮಿ ವಸತಿ, ರುಚಿಕರವಾದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ತರಗತಿಗಳು ಉಚಿತವಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ನೀವು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.ಇಂದಿನ ಬ್ಯುಸಿ ಜೀವನದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶಾಂತಿಯುತ ದೇಶವನ್ನು ನೋಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Finland free tripHappiness Masterclass FinlandVisit Finland programfree travel Finland 2026World Happiness Report Finland

