ಹಾವಿನ ವಿಷಕ್ಕೆ ಏಕೈಕ ಪ್ರತಿವಿಷ ಈ ಎಲೆ: 5 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ದೇಹದಿಂದ ವಿಷವನ್ನು ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಈ ಸಂಜೀವಿನಿ!

ಆಯುರ್ವೇದವು ಹಾವಿನ ವಿಷವನ್ನು ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಟೋಲಾ. ಇದನ್ನು ಕಾಂಟೋಲಾ, ಕಾಕೋರಾ, ಮಾಡಹಾಗಲ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ತರಕಾರಿ, ಆದರೆ ಅದರ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೇರುಗಳು ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Oct 11, 2025, 09:04 AM IST
    • ಹಾವಿನ ವಿಷವನ್ನು ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ
    • ತಾಜಾ ಕಂಟೋಲಾ ಎಲೆಗಳ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಗಾಯಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಬಹುದು
    • ಈ ಸಸ್ಯದ ಎಲೆಗಳು ಹಾವಿನ ವಿಷಕ್ಕೆ 'ಮದ್ದು

ಹಾವಿನ ವಿಷಕ್ಕೆ ಏಕೈಕ ಪ್ರತಿವಿಷ ಈ ಎಲೆ: 5 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ದೇಹದಿಂದ ವಿಷವನ್ನು ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಈ ಸಂಜೀವಿನಿ!

snake bite home remedies: ಕಾಡು, ನದಿ, ಹೊಳೆ ಅಥವಾ ಪೊದೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹಾವುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಅಥವಾ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ, ಹಾವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬಿಲಗಳಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಮನೆಗಳು, ಹೊಲಗಳು ಅಥವಾ ತೋಟಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂತಹದ್ದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿರಬಹುದು, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಅಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಕಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಅಪಾಯ ಎದುರಾಗಬಹುದು. 

ಆಯುರ್ವೇದವು ಹಾವಿನ ವಿಷವನ್ನು ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಟೋಲಾ. ಇದನ್ನು ಕಾಂಟೋಲಾ, ಕಾಕೋರಾ, ಮಾಡಹಾಗಲ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ತರಕಾರಿ, ಆದರೆ ಅದರ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೇರುಗಳು ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದರೆ, ತಾಜಾ ಕಂಟೋಲಾ ಎಲೆಗಳ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಗಾಯಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಬಹುದು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ರಸವನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಕೇವಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬಳಿಕ ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ

ಈ ಸಸ್ಯದ ಎಲೆಗಳು ಹಾವಿನ ವಿಷಕ್ಕೆ 'ಮದ್ದು'

ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧಕರು ಈ ಸಸ್ಯದ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಸಹ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾಂಟೋಲಾ ಸಸ್ಯದ ಎಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಬೇರುಗಳ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾವಿನ ವಿಷವನ್ನು ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಷಕಾರಿ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಡಾ. ಕುಂತಾಲ್ ದಾಸ್ ಅವರ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಕಾಂಟೋಲಾವನ್ನು ಹಾವಿನ ವಿಷ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಷಕಾರಿ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಔಷಧದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಇದನ್ನು ಪ್ರಬಲವಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಷವಿರೋಧಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಾನವ ದೇಹವು ವಿಷದ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕಾಂಟೋಲಾ ಎಲೆಗಳು ಹಾವಿನ ವಿಷವನ್ನು ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಬಾರದು. ಹಾವು ಕಡಿತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ತಕ್ಷಣ ಹತ್ತಿರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ವೃತ್ತಿಪರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸಕಾಲಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾತ್ರ ವಿಷವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಸ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾವಿನ ಬೆದರಿಕೆ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರಿಗೆ. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ, ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯ.

ಸೂಚನೆ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಧೃಡಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

snake bite home remediessnake bite remedies

