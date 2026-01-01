English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ರೇಷ್ಮೆಯಂತಹ ನೀಳ ಕೇಶರಾಶಿ ಪಡೆಯಲು ದುಬಾರಿ ಹೇರ್ ಸ್ಪಾ ಬೇಕಿಲ್ಲ... ಈ ಪುಟ್ಟ ಬೀಜದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೇರ್‌ ಜೆಲ್ ಬಳಸಿ ನೋಡಿ!

Natural Hair Care: ಕಾಂತಿಯುತವಾದ ಉದ್ದ ಕೂದಲು ಹೊಂದುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಆಸೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾರೆ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ದುಬಾರಿ ಹೇರ್ ಸ್ಪಾಗಳೇ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವ ʼಅಗಸೆಬೀಜʼದಿಂದ ಕೂದಲ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಬುಡದಿಂದ ಬಲಶಾಲಿಯಾದ ರೇಷ್ಮೆಯಂತಹ ನೀಳ ಕೇಶರಾಶಿ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Jan 1, 2026, 11:09 PM IST
  • ಕೂದಲು ಹೆಚ್ಚು ಡ್ರೈ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ಯಾ...
  • ಕೂದಲು ನಿರ್ಜೀವವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಚಿಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ..
  • ಕೂದಲನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವ ಸಿಂಪಲ್‌ ಮನೆಮದ್ದು ಇಲ್ಲಿದೆ

ರೇಷ್ಮೆಯಂತಹ ನೀಳ ಕೇಶರಾಶಿ ಪಡೆಯಲು ದುಬಾರಿ ಹೇರ್ ಸ್ಪಾ ಬೇಕಿಲ್ಲ... ಈ ಪುಟ್ಟ ಬೀಜದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೇರ್‌ ಜೆಲ್ ಬಳಸಿ ನೋಡಿ!

Hair Care at Home: ಕಳೆಗುಂದಿದ ಕೂದಲು, ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ, ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಹೀಗೆ ಕೂದಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ದುಬಾರಿ ಹೇರ್‌ ಸ್ಪಾಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಚಿಂತೆಯೇ ಬೇಡ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಅಗಸೆಬೀಜದಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೇರ್ ಜೆಲ್‌ ಬಳಸಿದರೆ ಕೂದಲಿನ ಸರ್ವ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಸುಲಭ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಒಣಗಿದ, ಜಿಗುಟಾದ, ನಿರ್ಜೀವವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೂದಲಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ದುಬಾರಿ ಸಲೂನ್ ಅಥವಾ ಹೇರ್ ಸ್ಪಾಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ʼಅಗಸೆಬೀಜʼ ಕೂದಲಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೆಲ್‌ ತಯಾರಿಸಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಬೇರುಗಳಿಂದ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕಾಂತಿಯುತ ಉದ್ದ ಕೂದಲನ್ನು ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಬಹುದು.

ಅಗಸೆಬೀಜದ ಜೆಲ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಿಲಿಕೋನ್, ಪ್ಯಾರಾಬೆನ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಹಾನಿಕಾರಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೆತ್ತಿಯಿರುವವರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಇವೆರಡನ್ನು ಬೆರೆಸಿಟ್ಟು ಹಚ್ಚಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಮೊಣಕಾಲುದ್ದ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ

ಉದ್ದ ಕೂದಲಿಗೆ ಅಗಸೆಬೀಜ:
ಅಗಸೆಬೀಜಗಳು ವಿಟಮಿನ್ ಇ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿವೆ. ಅಗಸೆಬೀಜದ ಜೆಲ್‌ ತಯಾರಿಸಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಇದು ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ನೆತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದರಿಂದ ಹೊಸ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. 

ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆಗೆ ಅಗಸೆಬೀಜದ ಜೆಲ್‌:
ಅಗಸೆಬೀಜದ ಜೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಕೂದಲಿನ ಹೊರಪೊರೆಗಳನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದು ಕೂದಲಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಳಪನ್ನು ನೀಡಿ ಕೂದಲನ್ನು ಮೃದುತ್ವವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. 

ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೂದಲು: 
ಅಗಸೆಬೀಜದ ಜೆಲ್ ಕೂದಲಿನ ಮೇಲೆ ಹಗುರವಾದ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಪದರವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ, ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಣಗಿದ, ಜಿಗುಟಾದ ಕೂದಲಿನಲ್ಲಿ ಶುಷ್ಕತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಕೂದಲು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ತಲೆಹೊಟ್ಟು ನಿವಾರಣೆ: 
ಅಗಸೆಬೀಜದ ಜೆಲ್‌ನ ಉರಿಯೂತದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ತುರಿಕೆ, ಕಿರಿಕಿರಿ ಮತ್ತು ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಮುಂತಾದ ನೆತ್ತಿಯ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮನೆಮದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದು ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ಹೈಡ್ರೀಕರಿಸಿ, ಡೆಡ್‌ ಸ್ಕಿನ್‌ ಕೋಶಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಿರಂತರ ಬಳಕೆಯಿಂದ ನೆತ್ತಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರಲಿದ್ದು ತಲೆಹೊಟ್ಟನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಗೋರಂಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಎಲೆ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಕಡುಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ ಬಿಳಿಕೂದಲು! ಅದೂ ಕೂಡ ಹತ್ತೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ..

ಗುಂಗುರು ಕೂದಲಿಗೆ ವರದಾನ: 
ಗುಂಗುರು ಕೂದಲನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಅಗಸೆಬೀಜದ ಜೆಲ್ ವರದಾನಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಎಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಅಗಸೆಬೀಜದ ಜೆಲ್‌ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಇದು ಕೂದಲನ್ನು ಜಿಗುಟಾಗಿ ಅಥವಾ ಭಾರವಾಗಿಸದೆ ಮೃದುವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. 

ಅಗಸೆಬೀಜದ ಜೆಲ್ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಗಸೆಬೀಜವನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿದರೆ ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜೆಲ್‌ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. 

ಅಗಸೆಬೀಜದ ಜೆಲ್‌ ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಕೂದಲಿನ ಬುಡದಿಂದ ತುದಿಯವರೆಗೂ ಹಚ್ಚಿ ಅರ್ಧಗಂಟೆ ಬಳಿಕ ಹೇರ್‌ ವಾಶ್‌ ಮಾಡಿ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಇದರ ಬಳಕೆಯು ಕೂದಲು ಕಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ದಪ್ಪವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಲವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. 

ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

About the Author

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ...Read More

