ಕೆಲವೊಬ್ಬರ ಮುಖ ನೋಡಿಯೇ ಅವರ ವಯಸು ಎಷ್ಟು ಎಂದು ಹೇಳುವುದುಂಟು. ಈಗಿನ ಮಾಡ್ರನ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಅಂದ, ಚಂದದಿಂದಲೇ ಜನರು ಅಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ವಯಸು ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರೆ ನಿತ್ಯ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.
ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಕೈ, ಕಾಲು ತೊಳೆಯುವಾಗ ಆಗಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕ್ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡಬಾರದು. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಚಮ ತೇವಾಂಶ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಕ್ಕು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ತೇವಾಂಶ ಬೇಗ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ಗಾಗಿ ಕ್ಲೆನ್ಸರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ಸಾಕು.
ಅಕ್ಕಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆಯ ಗುಣಗಳು ಇವೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವ ಜಪಾನಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಕ್ಕಿ ನೀರನ್ನು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಚರ್ಮವನ್ನ ಬಿಗಿಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಮುಖದ ಮೇಲಿನ ಸೂರ್ಕ್ಷಮ ರೇಖೆಗಳನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಜಪಾನಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಕಿ ನೀರನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು ಅಥವಾ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ. ಈ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಮೇಲಿನ ಸುಕ್ಕುಗಳನ್ನು, ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ವಯಸು ಆಗದವರಂತೆ ಕಾಣಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು. ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಳಪು ಬರುತ್ತದೆ. ನಿತ್ಯ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಈ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿನ ಪಾಲಿಫಿನಾಲ್ಗಳು ಚರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಡಿಕಲ್ಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ.
