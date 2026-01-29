English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  50 ವರ್ಷವಾದರೂ 20 ವರ್ಷದಂತೆ ಕಾಣಬೇಕಾ.. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್‌ ಕೇರ್‌ಗಾಗಿ ಈ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್‌ 5 ಟಿಪ್ಸ್‌ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ!

ಯಾರಿಗೆ ಆಗಲಿ ವಯಸ್ಸು ಆಗುವುದನ್ನು ಇಷ್ಟ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಯಂಗ್‌ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಕಾಣಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಆಸೆ ಇರುತ್ತದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 29, 2026, 12:52 PM IST
ಕೆಲವೊಬ್ಬರ ಮುಖ ನೋಡಿಯೇ ಅವರ ವಯಸು ಎಷ್ಟು ಎಂದು ಹೇಳುವುದುಂಟು. ಈಗಿನ ಮಾಡ್ರನ್‌ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಅಂದ, ಚಂದದಿಂದಲೇ ಜನರು ಅಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ವಯಸು ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರೆ ನಿತ್ಯ ಈ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.  

ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಕೈ, ಕಾಲು ತೊಳೆಯುವಾಗ ಆಗಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕ್ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡಬಾರದು. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಚಮ ತೇವಾಂಶ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಕ್ಕು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ತೇವಾಂಶ ಬೇಗ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್‌ಗಾಗಿ ಕ್ಲೆನ್ಸರ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ಸಾಕು. 

ಅಕ್ಕಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆಯ ಗುಣಗಳು ಇವೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವ ಜಪಾನಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಕ್ಕಿ ನೀರನ್ನು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಚರ್ಮವನ್ನ ಬಿಗಿಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಮುಖದ ಮೇಲಿನ ಸೂರ್ಕ್ಷಮ ರೇಖೆಗಳನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಜಪಾನಿ ಗರ್ಲ್ಸ್‌ ತಮ್ಮ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಕಿ ನೀರನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು ಅಥವಾ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸನ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ. ಈ ಸನ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಮೇಲಿನ ಸುಕ್ಕುಗಳನ್ನು, ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ವಯಸು ಆಗದವರಂತೆ ಕಾಣಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಅಧಿಕಗೊಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ.. ನಿತ್ಯ ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೃದಯ ಫುಲ್‌ ಸೇಫ್‌!

ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು. ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಳಪು ಬರುತ್ತದೆ. ನಿತ್ಯ ಗ್ರೀನ್‌ ಟೀ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಈ ಗ್ರೀನ್‌ ಟೀ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿನ ಪಾಲಿಫಿನಾಲ್‌ಗಳು ಚರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಡಿಕಲ್‌ಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ICC T20I Ranking ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಭಾರೀ ಜಿಗಿತ.. ಅಗ್ರ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಯಂಗ್‌ ಓಪನರ್‌ ಯಾರು? ‌

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

