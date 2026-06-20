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ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸ್ತಿದಿಯಾ.. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸೂಪರ್‌ ಯೋಗಾಸನಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ!

ಹಣೆಯನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಸಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ತಾಗಿಸಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮೆದುಳಿಗೆ ಆರಾಮ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 

Written ByBhimappa
Published: Jun 20, 2026, 06:54 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 06:54 PM IST
ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸ್ತಿದಿಯಾ.. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸೂಪರ್‌ ಯೋಗಾಸನಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸ್ತಿದಿಯಾ.. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸೂಪರ್‌ ಯೋಗಾಸನಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
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