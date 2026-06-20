Follow these super yoga poses: ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು, ಕೆಸಲದ ಒತ್ತಡ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಒತ್ತಡಗಳು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಿರಿ ಕಿರಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಿರಿ ಕಿರಿ ಆದಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಜಗಳ ಆಗೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇಂತಹವುಗಳು ಆಗದಂತೆ ಮನಸ್ಸು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಎಂದರೆ, ಕೆಲವು ಯೋಗಾಸನಗಳು ಇವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ನೀವು ಮಾಡುತ್ತ ಹೋದರೆ ದೇಹವು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಇರುವುದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗಾಸನದಿಂದ ಅನಾವಶ್ಯಕತೆ ಚಿಂತೆಗಳು, ಆತಂಕ, ಭಯವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಬಹುದು.
ಆಳವಾದ ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡುವುದು: ಶಾಂತವಾದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟವು ಸಗರವಾಗಿ ಆಗುತ್ತಿರಬೇಕು. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು ಸರಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಆರಾಮವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನ ಮೂಳೆ ನೆಟ್ಟಗೆ ಇರಬೇಕು. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಮೂಗಿನ ಮೂಲಕ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಗೆ ಉಸಿರಾಟ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೈಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಾಲಾಸನ: ಎಲ್ಲ ಯೋಗಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮೃದುತ್ವ ನೀಡುವಂತಹ ಯೋಗಾಸನ ಇದಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಯೋಗದ ಮ್ಯಾಟ್ ಮೇಲೆ ಮಂಡಿಯೂರಿ ಹಿಮ್ಮಡಿಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಮೇಲೆ ತೋಳುಗಳನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಾಚಿ. ಬಳಿಕ ಹಣೆಯನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಸಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ತಾಗಿಸಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮೆದುಳಿಗೆ ಆರಾಮ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ನಿಧಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆತಂಕದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಿ ಒತ್ತಡದ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಇದೇ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊತ್ತು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ.
ಸೇತುವೆ ಭಂಗಿ: ಯೋಗಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಭಂಗಿಯೂ ಎದೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಇಳಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಾ ಶಾಂತಾಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾದರೂ ಆಘಾತ ಆದಾಗ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಗಿತ ಆಗತ್ತದೆ. ಇದು ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಕಠಿಣ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೇತುವೆ ಭಂಗಿಯೂ ಎದೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಸುಲಭವಾಗಿ ಗಾಳಿ ಹರಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೊಣಕಾಲುಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಸಬೇಕು. ಪಾದಗಳನ್ನು ನೆಲದ ಚಪ್ಪಣೆಯಾಗಿ ಇರಿಸಿ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಗಳ್ಳಬೇಕು. ಪಾದ, ಭುಜ ಚಾಪೆಗೆ ಒತ್ತುವಾಗ ಸೊಂಟ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ. ಇದರಿಂದ ಬೆನ್ನಿನ ಮೂಳೆ ಬಲವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಸುವಿನ ಭಂಗಿ, ಬೆಕ್ಕಿನ ಭಂಗಿ: ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳು ಮತ್ತು ಮೊಣಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಕಾಲಿನ ಪ್ರಾಣಿಯಂತೆ ನೀವು ಇರಬೇಕು. ಅಂಗೈಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಭುಜಗಳ ಕೆಳಗೆ ಮತ್ತು ಮೊಣಕಾಲುಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಸೊಂಟದ ಕೆಳಗೆ ಇರಬೇಕು. ಈ ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನು ಸಮತಟ್ಟಾಗಿರಬೇಕು. ಹಸುವಿನಂತೆ ಬೆನ್ನನ್ನು ಕಮಾನು ಮಾಡಿ, ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟಿ ನೆಲದ ಕೆಡೆಗೆ ಇರಲಿ. ಎದೆಯನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಾಚಿ, ತಲೆಯನ್ನು ಆಕಾಶ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುವಂತೆ ನೋಡಿ. ಇದೇ ಹಸುವಿನ ಭಂಗಿ. ಈಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕಿ. ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬೆನ್ನನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಸಿ ಗಲವನ್ನು ಎದೆಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಕೋಪಗೊಂಡ ಬೆಕ್ಕಿನಂತೆ ಕೆಳಗೆ ನೆಲವನ್ನು ನೋಡಿ.