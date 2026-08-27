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ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಗಳು ಬೇಗ ಕೊಳೆಯುತ್ತಿವೆಯೇ? ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪಾಯದಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ತಾಜಾವಾಗಿಡಿ!

Fridge vegetable storage hacks: ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ತಾಜಾವಾಗಿಡಲು ಈ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಅವು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಿರಿ. ತೊಳೆದ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಡಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ವಿಭಿನ್ನ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇರಿಸಿ. ಗಾಳಿ-ಪ್ರವೇಶಸಾಧ್ಯ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್, ಸರಿಯಾದ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ದ್ರತೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಹಾಳಾದವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಕೆಲವು ತರಕಾರಿಗಳಿಗೆ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Aug 27, 2026, 06:01 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 06:01 PM IST
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಗಳು ಬೇಗ ಕೊಳೆಯುತ್ತಿವೆಯೇ? ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪಾಯದಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ತಾಜಾವಾಗಿಡಿ!

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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