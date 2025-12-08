English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ತಿನ್ನುವ ಈ ಹಣ್ಣು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? 99.9% ಈ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ!

Wasp pollination figs: ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಹಾರಿ ಹಣ್ಣು ಕೂಡ ಇದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಹೌದು, ನಿಜ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅದು ಯಾವ ಹಣ್ಣು? ಮುಂದೆ ಓದಿ..  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Dec 8, 2025, 11:57 AM IST
  • ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಣ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ.
  • ಪುಣೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು 900 ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಅಂಜೂರದ ಹಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ಹೂವಿನೊಳಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ತಿನ್ನುವ ಈ ಹಣ್ಣು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? 99.9% ಈ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ!

Wasp pollination figs: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಣ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅಂಜೂರವು ಅಂತಹ ಒಣಗಿದ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಒಣಗಿದ ಹಣ್ಣುಗಳಾಗಿ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳಾಗಿಯೂ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಇವು ರುಚಿಕರವಾಗಿರುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅನೇಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಂಜೂರಗಳು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಯೇ ಅಥವಾ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಯೇ? ನಿಮಗೆ ಎಂದಾದರೂ ಈ ಅನುಮಾನ ಬಂದಿದೆಯೇ? ಅನೇಕ ಜನರು ಅವುಗಳೊಳಗಿನ ಕುರುಕಲು ಭಾಗಗಳಿಂದ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಂಜೂರ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಎಂದು ಸಹ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಸಹ ಈ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದರೆ, ಅಂಜೂರದ ಹಣ್ಣುಗಳ ವಾಸ್ತವತೆ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಭಾರತದ ಗುಜರಾತ್, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಂಜೂರವನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಈ ಹಣ್ಣುಗಳ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಉತ್ಪಾದಕ ರಾಜ್ಯ. ಪುಣೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು 900 ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಪುಣೆ ಅಂಜೂರಗಳು ಅವುಗಳ ಸಿಹಿ ರುಚಿ, ಮೃದುವಾದ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಶೆಲ್ಫ್ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಿಂದಾಗಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

ಅಂಜೂರವು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಕೃಷಿ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅವು ಕ್ರಿ.ಪೂ. 9400-9200 ರ ಹಿಂದಿನವು. ಒಳಗಿನ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಭಾಗಗಳು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಬೀಜಗಳಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಅಕೀನ್‌ಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರೀಕರು ಅವುಗಳನ್ನು ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದರು. ಒಲಿಂಪಿಕ್ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಅಂಜೂರವನ್ನು ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಹಣ್ಣು ಶುಷ್ಕ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದುಬಾರಿ ಹೇರ್‌ ಕಲರ್‌ ಬದಲು.. ಸ್ನಾನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಈ ಪುಡಿಯ ಪೇಸ್ಟ್‌ ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡ್ರೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು!

ಅಂಜೂರದ ಹಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ಹೂವಿನೊಳಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ, ಗಾಳಿ ಅಥವಾ ಜೇನುನೊಣಗಳಿಂದ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಕಣಜವು ಹೂವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ, ಅದು ಸಾಯುತ್ತದೆ. ಅಂಜೂರದ ಫೈಸಿನ್ ಕಿಣ್ವವು ಹಣ್ಣನ್ನು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂಜೂರಗಳು ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳು ಎಂದು ಜನರನ್ನು ಮನವೊಲಿಸಲು ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಪ್ರತಿ ಅಂಜೂರದಲ್ಲೂ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಈ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶವು ಕೆಲವು ವಿಧದ ಅಂಜೂರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳೆಸಿದ ಪ್ರಭೇದಗಳಿಗೆ ಕಣಜ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶದ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಒಣಗಿದ ಅಂಜೂರಗಳಲ್ಲಿ 99 ಪ್ರತಿಶತದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಒಳಗಿನ ಧಾನ್ಯಗಳು ಕೀಟಗಳ ಅವಶೇಷಗಳಲ್ಲ. ಅವು ಕೇವಲ ಬೀಜಗಳಾಗಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಳಸಿ ಬಿಸಾಕುವ ಈ ವಸ್ತುವಿಗಿದೆ ವಿಷಸರ್ಪವನ್ನು ಓಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿ! ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾವುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರವೂ ಸುಳಿಯಲ್ಲ

veganfoodandliving ಪ್ರಕಾರ, ಅಂಜೂರಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಹಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ಕುರುಕಲು ಭಾಗಗಳು ಕೇವಲ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬೀಜಗಳಾಗಿವೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಅನಾನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅಂಜೂರಗಳು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ, ಪೌಷ್ಟಿಕ ಒಣ ಹಣ್ಣುಗಳಾಗಿವೆ.

