ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಈ 4 ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಶೀಘ್ರವೇ ನೀವು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ..! ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲಾ..

Name numerology : ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಸರಿಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಶಕ್ತಿ, ಸೊಬಗು ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯವಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಸರಿನ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರವು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಅವರ ಪಾತ್ರ, ಅವರ ಇಷ್ಟಾನಿಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದದ್ದು ಹೀಗೆ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಈ 4 ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತರು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಅಕ್ಷರಗಳು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
A ಅಕ್ಷರ: ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು A ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಆರಂಭವಾದರೆ, ನೀವು ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಮೊದಲಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.
R ಅಕ್ಷರ : ಈ ಜನರು ಹರ್ಷಚಿತ್ತದಿಂದ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಪರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಾಹಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ರಮೇಣ ತಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಹಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚಾಣಾಕ್ಷರು.
S ಅಕ್ಷರ: S ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಹೆಸರುಗಳು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವಿರಳವಾಗಿ ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇತರರಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ.
V ಅಕ್ಷರ: V ಅಕ್ಷರ ದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಹೆಸರುಗಳು ನಮ್ರತೆ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಅವರ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಮರ್ಥರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. (ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ: ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಮಾತ್ರ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ.