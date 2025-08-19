English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಗ್ರಹಗಳ ಮಹಾ ಸಂಗಮದಿಂದ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ... ಈ ರಾಶಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಿದೆ ಹೊಸ ದಾರಿ; ಭವಿಷ್ಯ ಬಲು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗುವುದು

Gajakesari Yoga 2025: ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವು ತ್ರಿಗ್ರಹಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಲಾಕೃತಿ ಮತ್ತು ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. 

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Aug 19, 2025, 10:02 PM IST
    • ಚಂದ್ರನನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ
    • ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ
    • ಕಲಾಕೃತಿ ಮತ್ತು ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ

ಗ್ರಹಗಳ ಮಹಾ ಸಂಗಮದಿಂದ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ... ಈ ರಾಶಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಿದೆ ಹೊಸ ದಾರಿ; ಭವಿಷ್ಯ ಬಲು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗುವುದು

Gajakesari Yoga 2025: ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಗವಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಶುಭ ಮತ್ತು ಅಶುಭ ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಆಗಸ್ಟ್ ೧೮ ರಂದು, ಚಂದ್ರನು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಟೋ ಚಾಲಕನ ಮಗನಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಾತ ಇಂದು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಗೆ ಒಡೆಯ! ಯಾರ್‌ ಗೊತ್ತಾ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌?

ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವು ತ್ರಿಗ್ರಹಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಲಾಕೃತಿ ಮತ್ತು ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ೧೨ ರಾಶಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಗಳು ಬಂಪರ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. 

ವೇದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಚಂದ್ರನು ಆಗಸ್ಟ್ 18 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:29 ಕ್ಕೆ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಆಗಸ್ಟ್ 20 ರಂದು ಸಂಜೆ 6:34 ರವರೆಗೆ ಇರಲಿದ್ದಾನೆ. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 54 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಇರುವುದರಿಂದ, ಅನೇಕ ರಾಶಿಗಳ ಜನರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಗುರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಶುಭ ಸಂಯೋಗವಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಗವನ್ನು ತುಂಬಾ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಥವಾ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಜನರು ಅನುಕೂಲಕರ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಸಮಯವು ಹಠಾತ್ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆ ಅಥವಾ ದೈಹಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ, ಇದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.

ತುಲಾ ರಾಶಿ: ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಈಗ ಫಲಪ್ರದವಾಗಬಹುದು. ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡ ಅಥವಾ ಹಾಳಾದ ಕೆಲಸವು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ 

ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಈ ಶುಭ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಾಧ್ಯ. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ಜನರ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಸಂಬಳವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಹಲವು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಕಟ್ಟಡ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾದ ಓನರ್‌ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಜಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

