/ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಉಚಿತ ಕರೆಂಟ್ ಪಡೆಯಲು ಈಗಲೇ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ

ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಫ್ರಿಡ್ಜ್, ಎಸಿ ಅಥವಾ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ಗಳೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಅಭ್ಯಾಸಗಳೇ ತಿಳಿಯದಂತೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಚಾರ್ಜರ್ಗಳನ್ನು ಪ್ಲಗ್ನಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವುದು, ಟಿವಿಯನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಬೈ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿಡುವುದು, ಹಳೆಯ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಮುಂತಾದ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಉಪಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಯಾವ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಟಿವಿ ಮತ್ತು ಸೆಟ್-ಟಾಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಬೈ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡಿ
ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಟಿವಿಯನ್ನು ರಿಮೋಟ್ನಿಂದ ಆಫ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮುಖ್ಯ ಸ್ವಿಚ್ ಅನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ರೀತಿ ಸೆಟ್-ಟಾಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಹ ದಿನವಿಡೀ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಬೈ ಮೋಡ್ನಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೂ, ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಗಿ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘ ಸಮಯ ಟಿವಿ ಬಳಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಮುಖ್ಯ ಸ್ವಿಚ್ ಅನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಚಾರ್ಜರ್ಗಳನ್ನು ಪ್ಲಗ್ನಲ್ಲೇ ಬಿಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೇಡ
ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಾರ್ಜ್ ಆದ ಬಳಿಕವೂ ಚಾರ್ಜರ್ ಅನ್ನು ಪ್ಲಗ್ನಲ್ಲೇ ಇಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜರ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆಯಾದರೂ, ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಅನಗತ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಚಾರ್ಜರ್ ಅನ್ನು ಅನ್ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸ.
ಹಳೆಯ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸಬಹುದು
ಏಳು ಅಥವಾ ಎಂಟು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹಳೆಯದಾದ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಬಾಗಿಲು ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ರಬ್ಬರ್ ಸೀಲ್ ಸಡಿಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ.
ಎಸಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದೆಯೇ?
ಏರ್ ಕಂಡಿಷನರ್ನ ಫಿಲ್ಟರ್ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ ಧೂಳು ತುಂಬಿ ಗಾಳಿಯ ಹರಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸಲು ಎಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದರೆ ಎಸಿ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸುತ್ತದೆ.
ಹಳೆಯ ಬಲ್ಬ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಬದಲಿಸಿ
ಇಂದಿಗೂ ಅನೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಹಳದಿ ಬಲ್ಬ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಇಡಿ ಬಲ್ಬ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ನಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಮನೆಯಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಇಡಿ ಬಲ್ಬ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಉಳಿತಾಯ ಸಾಧ್ಯ.
ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಈ ಸರಳ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ
ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ದುಬಾರಿ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ದೈನಂದಿನ ಸಣ್ಣ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಬಳಕೆಯಿಲ್ಲದ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಫ್ ಮಾಡುವುದು, ಚಾರ್ಜರ್ಗಳನ್ನು ಅನ್ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡುವುದು, ಎಸಿ ಮತ್ತು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಇಡಿ ಬಲ್ಬ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
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