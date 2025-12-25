ಬೇವಿನ ಎಲೆಗೆ ಇದನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ

ಬದಲಾದ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಒತ್ತಡಮಯ ಜೀವನ, ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ಮುಂತಾದ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅನೇಕರು ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಾರೆ. ತಲೆಹೊಟ್ಟು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟೀ ಚಮಚ ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳು, ಒಂದು ಹಿಡಿ ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ತಯಾರಿಸುವ ಮೊದಲು ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಒಂದು ಕಪ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ. ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಪುಡಿಮಾಡಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಮೆಂತ್ಯ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ. ನಂತರ ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪುಡಿಮಾಡಿ. ಎರಡೂ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ. ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಬಳಸಬಹುದು.
ಈ ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ನೆತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ರಹಿತ ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ನಂತರ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಶಾಂಪೂ ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನ ತೊಳೆಯಬಹುದು.
ಮೆಂತ್ಯ ಮತ್ತು ಬೇವಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ತಲೆಹೊಟ್ಟು ನಿವಾರಣೆಗೆ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದು ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ತುರಿಕೆಯನ್ನ ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೂದಲನ್ನ ಬಲಪಡಿಸಲು, ದಪ್ಪವಾಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೊಳಪು ನೀಡಲು ಹಾಗೂ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹ ಇದನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೆಂತ್ಯ ಮತ್ತು ಬೇವಿನ ಪೇಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ವರದಾನವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ಈ ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಬಳಸಿ. ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ನೀವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ನೋಡುತ್ತೀರಿ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)