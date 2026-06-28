/ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್‌ ನೋಡಲು ಕೊಟ್ಟರೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ.. ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ ನೋಡಿದರೆ..

Mobile phone effects on Children: ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡಲು ಅವರಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಟಿವಿ ನೋಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಅಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ನೀಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗಳು ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡದಂತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲ್ಲ. ಎರಡು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ.
ಮಗುವಿನ ಜೀವನದ ಮೊದಲ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳು ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮೆದುಳು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಮಾತನಾಡುವುದು, ಕೇಳುವುದು, ಯೋಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಟಿವಿ ಪರದೆಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆದರೆ, ಅವರ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯದಿರಬಹುದು.
ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಮ್ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯುವ ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರ ಮುಖಭಾವ, ಮಾತು ಮತ್ತು ಆಟಗಳಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳ ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ಆ ಸಂಬಂಧ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಇತರ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡುವುದು, ಓಡಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಸಕ್ತಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಮಯವು ನಿದ್ರೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ನೋಡಿದರೆ ಬೇಗನೆ ನಿದ್ರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆಯು ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಮಯವು ಕಣ್ಣಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೊಜ್ಜುತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ದಪ್ಪವಾಗುತ್ತಾರೆ. ನೋಡಲು ಅಸಹ್ಯವಾಗುತ್ತಾರೆ.
2 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗಳಂತಹ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನೀಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು, ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದು, ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡುವುದು, ಆಟಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ವಯಸ್ಕರನ್ನು ನೋಡಿ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರೆ, ಮಕ್ಕಳ ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ.