ಮದ್ಯಪ್ರಿಯರ ಫೇವರೆಟ್‌ ಪ್ಲೇಸ್‌, ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಮದ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಏಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?

goa cheap alcohol : ಗೋವಾ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್‌ ಪ್ರಿಯರಿಗೂ ಇಷ್ಟದ ಸ್ಥಳ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಮದ್ಯಗಳೆಲ್ಲಾ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇಲ್ಲೇಕೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮದ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Oct 12, 2025, 04:13 PM IST
  • ಇಲ್ಲಿನ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಾಗಿ, ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮದ್ಯ ಲಭ್ಯವಿದೆ
  • ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳ ಮದ್ಯ ಲಭ್ಯವಿದೆ

ಮದ್ಯಪ್ರಿಯರ ಫೇವರೆಟ್‌ ಪ್ಲೇಸ್‌, ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಮದ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಏಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?

goa cheap alcohol :ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಮದ್ಯದ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರು ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಮದ್ಯ ಕುಡಿಯಲು ಗೋವಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದ ಬೆಲೆಗಳು ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳ ಮದ್ಯ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರು ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಮದ್ಯ ಕುಡಿಯಲು ಗೋವಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದ ಬೆಲೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬೀಚ್‌ಗೆ ಹೋಗಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮದ್ಯ ಕುಡಿಯಲು ಗೋವಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳ ಮದ್ಯವು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.



ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ, ವಿಸ್ಕಿ, ರಮ್, ವೋಡ್ಕಾದಂತಹ ವಿವಿಧ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳು ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮದ್ಯಗಳ ಮಾರಾಟವು ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ವೋಡ್ಕಾ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಅದರ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಪರಿಮಳಕ್ಕಾಗಿ ವೋಡ್ಕಾವನ್ನು ಸಹ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ವೋಡ್ಕಾದ 750 ಮಿಲಿ ಬಾಟಲಿಯು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ 850 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಕದಂಬ ವಿಸ್ಕಿ ಗೋವಾದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಸ್ಕಿಯನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಭಾರತೀಯ ಸಿಂಗಲ್-ಮಾಲ್ಟ್ ವಿಸ್ಕಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕದಂಬ ವಿಸ್ಕಿಯ 750 ಮಿಲಿ ಬಾಟಲಿಯು 2200 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿನ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಾಗಿ, ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮದ್ಯ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಯರ್ ಬೆಲೆ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮದ್ಯವು GST ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಮದ್ಯದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಯರ್ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಶೇಕಡಾವಾರು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಗೋವಾ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಅಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ.



ಗೋವಾದಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಮದ್ಯ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕುಡಿದರೂ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಮರೆಯಬಾರದು. ಇದು ಅನೇಕ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದು ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವೈದ್ಯರು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡದಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
 

