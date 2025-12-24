English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Lifestyle
  • ಈ ಗುಣಗಳುಳ್ಳ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಸ್ವರ್ಗದಂತೆ! ನಿಮ್ಮ ಮಡದಿಯ ಹತ್ತಿರ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆಯೇ.. ನೋಡಿ

ಈ ಗುಣಗಳುಳ್ಳ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಸ್ವರ್ಗದಂತೆ! ನಿಮ್ಮ ಮಡದಿಯ ಹತ್ತಿರ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆಯೇ.. ನೋಡಿ

Chanakya Niti : ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರು ಮಾನವ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾದ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನೈತಿಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಚಾಣಕ್ಯನ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂತೋಷದ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು, ಮಹಿಳೆಯರು ಕೆಲವು ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಅಂತಹ ಗುಣಗಳುಳ್ಳ ಹೆಂಡತಿ ಪಡೆದ ಗಂಡನೇ ಧನ್ಯವಂತ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 24, 2025, 09:52 PM IST
    • ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರು ತಮ್ಮ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ, ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ನೈತಿಕತೆಯ ಹಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ
    • ಮಾನವ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾದ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
    • ಸಂತೋಷದ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು, ಮಹಿಳೆಯರು ಕೆಲವು ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

Trending Photos

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು?
camera icon6
GK
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು?
100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ಸಂಯೋಗ! ಈ 5 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗುವ ಯೋಗ..
camera icon13
Shukra Gochar
100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ಸಂಯೋಗ! ಈ 5 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗುವ ಯೋಗ..
ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಬುಧನ ಪ್ರವೇಶ: ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ ಪ್ರಾರಂಭ..!
camera icon5
Budh gochar 2026
ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಬುಧನ ಪ್ರವೇಶ: ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ ಪ್ರಾರಂಭ..!
200 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಶನಿ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗ: ಈ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ರಾಜವೈಭೋಗದ ಜೀವನ
camera icon6
Trigrahi Yoga
200 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಶನಿ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗ: ಈ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ರಾಜವೈಭೋಗದ ಜೀವನ
ಈ ಗುಣಗಳುಳ್ಳ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಸ್ವರ್ಗದಂತೆ! ನಿಮ್ಮ ಮಡದಿಯ ಹತ್ತಿರ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆಯೇ.. ನೋಡಿ

Good Wife Qualities : ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರು ತಮ್ಮ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ, ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ನೈತಿಕತೆಯ ಹಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪತಿ-ಪತ್ನಿಯರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹೆಂಡತಿ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣ. ಆ ಗುಣಗಳು ಯಾವುವು ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

Add Zee News as a Preferred Source

ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವ : ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಿತಳಾದ ಹೆಂಡತಿ ಇರುವ ಮನೆ ಸ್ವರ್ಗದಂತೆ. ಹೆಂಡತಿ ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡರೆ, ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಗಂಡ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೂ, ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ತೋರಿಸುವ ಪ್ರೀತಿ ಅವನಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಮರ್ಪಣೆ ನಮ್ರತೆಯಲ್ಲ.. ಅದು ಪ್ರೀತಿಯ ಒಡನಾಟ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲಾರಾಂ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಬೆಳ್ಳಂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5ಕ್ಕೆ ಏಳಬಹುದು.!

ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ : "ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ ಸೌಂದರ್ಯವು ಆಭರಣವಿಲ್ಲದ ಮಹಿಳೆಯಂತೆ" ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳಿದರು. ಮಹಿಳೆ ಸುಂದರವಾಗಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತಳಾಗಿರುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯು ಕೇವಲ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಜೀವನವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ. ಅಂತಹ ಹೆಂಡತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಕೋಪಕ್ಕಿಂತ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾಳೆ.  

ಗಂಡನ ಯಶಸ್ಸು : ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಕನಸುಗಳು ಮತ್ತು ಗುರಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರೆ, ಆ ಪುರುಷನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗಂಡನಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯು ಅವನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮದುವೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲ ಸಮಯ ನವವಿವಾಹಿತರು ಹೆತ್ತವರಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು..! ಏಕೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಮನೆ ನಿರ್ವಹಣೆ : ಚಾಣಕ್ಯನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಹೆಂಡತಿ ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಅದು ನಿಜವಾದ ಸಂಪತ್ತು. ಹೆಂಡತಿ ಮನೆಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯಳಾಗಿರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಮಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೂಡ ಮನೆಕೆಲಸಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಗಂಡನನ್ನು ನಂಬುವ ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ನಿಷ್ಠಳಾಗಿರುವ ಹೆಂಡತಿ ನಿಜವಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವತೆ. ಚಾಣಕ್ಯನ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರವು ಮಹಿಳೆಗೆ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದರೆ, ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವು ಆಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Chanakya NitiQualities of a wifeHappy Married LifeHow to please husbandAcharya Chanakya advice

Trending News