ಈ ಗುಣಗಳುಳ್ಳ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಸ್ವರ್ಗದಂತೆ! ನಿಮ್ಮ ಮಡದಿಯ ಹತ್ತಿರ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆಯೇ.. ನೋಡಿ

Good Wife Qualities : ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರು ತಮ್ಮ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ, ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ನೈತಿಕತೆಯ ಹಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪತಿ-ಪತ್ನಿಯರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹೆಂಡತಿ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣ. ಆ ಗುಣಗಳು ಯಾವುವು ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವ : ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಿತಳಾದ ಹೆಂಡತಿ ಇರುವ ಮನೆ ಸ್ವರ್ಗದಂತೆ. ಹೆಂಡತಿ ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡರೆ, ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಗಂಡ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೂ, ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ತೋರಿಸುವ ಪ್ರೀತಿ ಅವನಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಮರ್ಪಣೆ ನಮ್ರತೆಯಲ್ಲ.. ಅದು ಪ್ರೀತಿಯ ಒಡನಾಟ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ : "ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ ಸೌಂದರ್ಯವು ಆಭರಣವಿಲ್ಲದ ಮಹಿಳೆಯಂತೆ" ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳಿದರು. ಮಹಿಳೆ ಸುಂದರವಾಗಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತಳಾಗಿರುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯು ಕೇವಲ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಜೀವನವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ. ಅಂತಹ ಹೆಂಡತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಕೋಪಕ್ಕಿಂತ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾಳೆ.
ಗಂಡನ ಯಶಸ್ಸು : ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಕನಸುಗಳು ಮತ್ತು ಗುರಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರೆ, ಆ ಪುರುಷನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗಂಡನಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯು ಅವನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಮನೆ ನಿರ್ವಹಣೆ : ಚಾಣಕ್ಯನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಹೆಂಡತಿ ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಅದು ನಿಜವಾದ ಸಂಪತ್ತು. ಹೆಂಡತಿ ಮನೆಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯಳಾಗಿರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಮಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೂಡ ಮನೆಕೆಲಸಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಗಂಡನನ್ನು ನಂಬುವ ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ನಿಷ್ಠಳಾಗಿರುವ ಹೆಂಡತಿ ನಿಜವಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವತೆ. ಚಾಣಕ್ಯನ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರವು ಮಹಿಳೆಗೆ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದರೆ, ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವು ಆಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.