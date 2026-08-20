/ಜಿಡ್ಡುಗಟ್ಟಿದ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್‌ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲು ಇದಷ್ಟೇ ಸಾಕು! ದುಬಾರಿ ಕ್ಲೀನರ್ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ...

Gas Stove Cleaning Tips: ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ಕೂಡ ಒಂದು. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ ತನಕ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಎಣ್ಣೆ, ಮಸಾಲೆ, ಗ್ರೇವಿ, ಹಾಲು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸ್ಟೌವ್ ಮೇಲೆ ಚೆಲ್ಲುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಾಣುವ ಈ ಕಲೆಗಳನ್ನ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ ಅವು ಜಿಡ್ಡಿನ ಪದರವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ನಂತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿದರೂ ಕಲೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ದುಬಾರಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಬದಲು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಗುವ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ಏಕೆ ಬೇಗ ಜಿಡ್ಡುಗಟ್ಟುತ್ತದೆ?
ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಡುಗೆ ವೇಳೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಸಣ್ಣ ಹನಿಗಳು, ಮಸಾಲೆಯ ಸಾಸ್, ಹಾಲು ಅಥವಾ ನೀರು ಸ್ಟೌವ್ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಬಿಸಿ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಬಿದ್ದ ಇಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳು ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ ಒಣಗಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆ ಪದರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಟೌವ್ ಮೇಲೆ ಜಿಡ್ಡು ಮತ್ತು ಆಹಾರದ ಅವಶೇಷಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿದರೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬರ್ನರ್ಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಬರ್ನರ್ನಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಅವಶೇಷಗಳು ಜಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಜ್ವಾಲೆ ದುರ್ಬಲವಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಮವಾಗಿ ಉರಿಯದೇ ಇರಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ಟೌವ್ ಅನ್ನ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಪ್ರತಿದಿನ ಅಡುಗೆ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ತಣ್ಣಗಾದ ಸ್ಟೌವ್ ಒರೆಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಆಳವಾದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ.
ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್
ಜಿಡ್ಡುಗಟ್ಟಿದ ಸ್ಟೌವ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ ಬಳಸಬಹುದು. ಮೊದಲು ಗ್ಯಾಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಟೌವ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ ಬರ್ನರ್ಗಳು ಮತ್ತು ತೆಗೆಯಬಹುದಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ. ಸ್ಟೌವ್ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿರುವ ಜಿಡ್ಡಿನ ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ನಂತರ ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಇದರಿಂದ ನೊರೆ ಉಂಟಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೊಳೆ ಸಡಿಲವಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಡಿ. ಬಳಿಕ ಮೃದುವಾದ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಟೂತ್ಬ್ರಷ್ ಬಳಸಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒದ್ದೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನ ಒರೆಸಿ. ಆದರೆ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ವಿನೆಗರ್ ಎರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಸಿದಾಗ ಅವು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಸುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಕೆಲವು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನಿಂದ ಜಿಡ್ಡು ತೆಗೆಯಿರಿ
ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ಮೇಲೆ ತೆಳುವಾಗಿ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜಿಡ್ಡು ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತೊಂದು ಸರಳ ವಿಧಾನ. ಒಂದು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ. ನಂತರ ಜಿಡ್ಡಿರುವ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ. ನಿಂಬೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆಮ್ಲೀಯ ಗುಣ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನ ಸೌಮ್ಯ ಘರ್ಷಣಾ ಪರಿಣಾಮವು ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೊಳೆಯನ್ನ ಸಡಿಲಿಸಲು ನೆರವಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ ಒದ್ದೆಯಾದ ಮೃದುವಾದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸ್ಟೌವ್ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನ ಒರೆಸಿ. ನಂತರ ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ನೀರಿನ ಅಂಶವನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಸ್ಟೌವ್ನ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಮೊದಲು ಸಣ್ಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಬಿಸಿನೀರು ಮತ್ತು ಡಿಶ್ವಾಶ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್
ಸ್ಟೌವ್ನ ಗ್ರೇಟ್ಗಳು, ಬರ್ನರ್ ರಿಂಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ತೆಗೆಯಬಹುದಾದ ಸಣ್ಣ ಭಾಗಗಳನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಬಿಸಿನೀರು ಹಾಗೂ ಡಿಶ್ವಾಶ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಧಾನವಾಗಬಹುದು. ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಹನಿ ಡಿಶ್ವಾಶ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೇರಿಸಿ. ತೆಗೆಯಬಹುದಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 15–30 ನಿಮಿಷ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಬಿಸಿ ನೀರು ಜಿಡ್ಡನ್ನ ಮೃದುಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮೃದುವಾದ ಬ್ರಷ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪಾಂಜ್ನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ನಂತರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಳೆದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ. ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಜಿಡ್ಡಿಗೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಪೇಸ್ಟ್ ಬಳಸಬಹುದು. ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ದಪ್ಪ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಕಲೆ ಇರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷ ಬಿಡಬಹುದು. ನಂತರ ಮೃದುವಾದ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಸ್ಪಾಂಜ್ನಿಂದ ಒರೆಸಬಹುದು.
ಸ್ಟೌವ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ
ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಾಗ ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸ್ಟೌವ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಣ್ಣಗಾದ ಬಳಿಕವೇ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಬಿಸಿ ಸ್ಟೌವ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ದ್ರಾವಣ ಅಥವಾ ನೀರು ಹಾಕುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಸ್ಟೌವ್ನ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಂಪರ್ಕವಿರುವ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ನೀರು ಸುರಿಯಬೇಡಿ. ಒದ್ದೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಬಳಸಿ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ. ಸ್ಟೌವ್ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ನೀರು ಸುರಿಸದಂತೆ ಮತ್ತು ಒಲೆ ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರವೇ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಕಠಿಣ ಘರ್ಷಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಬಳಸಬೇಡಿ. ಇವು ಸ್ಟೌವ್ನ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಗೀರು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಮೃದುವಾದ ಸ್ಪಾಂಜ್, ಮೈಕ್ರೋಫೈಬರ್ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಟೂತ್ಬ್ರಷ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು.
ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಿದರೆ ಜಿಡ್ಡು ಕಡಿಮೆ
ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ಅನ್ನ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಬದಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಅಡುಗೆ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷ ಮೀಸಲಿಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಸ್ಟೌವ್ ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ ಒದ್ದೆಯಾದ ಮೃದುವಾದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರದ ಸಣ್ಣ ಕಲೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಥವಾ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬರ್ನರ್ಗಳು, ಗ್ರೇಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ತೆಗೆಯಬಹುದಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನ ಆಳವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಜಿಡ್ಡಿನ ಪದರ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನ ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಜಿಡ್ಡುಗಟ್ಟಿದ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ಗಾಗಿ ದುಬಾರಿ ಕ್ಲೀನರ್ ಖರೀದಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು, ಉಪ್ಪು, ಬಿಸಿನೀರು ಮತ್ತು ಡಿಶ್ವಾಶ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ನಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸ್ಟೌವ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡುವಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಂಪರ್ಕ, ವಿದ್ಯುತ್ ಇಗ್ನಿಷನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೌವ್ ತಯಾರಕರ ಸೂಚನೆಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ.