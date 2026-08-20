Green chilies can be kept fresh: ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದಾದರೂ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಂಬಾರು, ಬೇಳೆಸಾರು, ಚಟ್ನಿ, ಸ್ಟಿರ್-ಫ್ರೈಸ್ ಮತ್ತು ತಿಂಡಿಗಳಂತಹ ಅನೇಕ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಿಂದ ತಂದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಡಿದಂತೆ ಆಗಿ ಒಣಗಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತಾಜಾವಾಗಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಾಳಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತಾಜಾವಾಗಿಡಲು, ನೀವು ಮೊದಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಿಂದ ತಂದಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಮನೆಗೆ ತಂದ ನಂತರ, ಮೊದಲು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳ ಕಾಂಡಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಮೇಲಿನ ಧೂಳು ಮತ್ತು ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಅವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ. ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ನೀರಿನ ಹನಿಗಳು ಇರಬಾರದು. ತೇವಾಂಶ ಉಳಿದಿದ್ದರೆ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗಬಹುದು.
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿದ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಜಿಪ್ ಇರುವಂತಹ ಚೀಲ ಅಥವಾ ಗಾಳಿಯಾಡದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು. ಕೆಲವರು ಚೀಲಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಚೀಲವನ್ನು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ (ಫ್ರಿಡ್ಜ್) ನ ತರಕಾರಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ತಾಜಾವಾಗಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಮೆಣಸಿಕಾರಿ ಮುರಿದಿದ್ದರೇ ಅಥವಾ ಮೃದುವಾಗಿದ್ದರೇ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ. ಇದರಿಂದ ಉಳಿದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಫೈಬರ್ನಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಪುದೀನ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಕಡಲೆಕಾಯಿಯಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ರುಚಿಕರವಾದ ಚಟ್ನಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಅಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಸುವಾಸನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಖಾರ ಕೂಡ ಮಸ್ತ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳ ಖಾರವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಸ್ಕೋವಿಲ್ಲೆ ಮಾಪಕ (Scoville scale) ವನ್ನು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾಪ್ಸೈಸಿನ್ (Capsaicin) ಇದ್ದಷ್ಟೂ ಅದು ಖಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಕೋವಿಲ್ಲೆ ಹೀಟ್ ಯೂನಿಟ್ಗಳು ಹೊಂದಿರುವ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಖಾರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು ಸಹ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಖಾರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ತೊಳೆದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೇವಾಂಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಸಣ್ಣ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲ ತಾಜಾವಾಗಿರಲು ಮತ್ತು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗದಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಹಾರ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದಲ್ಲದೆ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ತಾಜಾ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.